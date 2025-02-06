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Держдеп США оголосив про поступки Панами щодо користування каналом. Панама заперечила

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Держдеп США оголосив про поступки Панами щодо користування каналом. Панама заперечила
Раніше лунали звинувачення президента США Дональда Трампа на адресу Панами у тому, що вона стягує з Вашингтона надто високі тарифи за використання каналу
фото: dnvgl.com

Панама заперечила заяву Держдепу США, однак заявила про готовність до діалогу

Державний департамент США заявив, що американські судна зможуть безоплатно проходити через Панамський канал. Однак цю інформацію відразу заперечили у Панамі. Про це йдеться в дописі Держдепу в Х.

Там повідомили, що безоплатне проходження урядових суден США через Панамський канал «заощадить мільйони доларів на рік».

Стосовно зборів із кораблів та суден приватних американських морських перевізників у дописі не згадується.

Держдеп США оголосив про поступки Панами щодо користування каналом. Панама заперечила фото 1
скриншот: x.com/StateDept

Адміністрація Панамського каналу відреагувала на ці слова, заявивши, що не вносила жодних змін до оплати за транзит через канал. Там також наголосили, що готові до подальшого діалогу зі США, зокрема щодо проходження американських військових кораблів.

Панамський канал – це штучний водний шлях, що з’єднує Атлантичний та Тихий океани. Його довжина становить близько 80 км, і він є одним із найважливіших морських торговельних маршрутів у світі. Щороку через канал проходить близько 14 тисяч суден, які перевозять понад 300 млн тонн вантажів.

У 1903 році США уклали угоду з Колумбією, до складу якої входила Панама, про будівництво каналу. Коли Колумбія не ратифікувала угоду, США підтримали панамський рух за незалежність. Панама проголосила незалежність за підтримки США.

Новий уряд Панами уклав з США договір Хея-Бюно-Варілли, який надав Сполученим Штатам права на контроль і будівництво каналу в зоні шириною 16 км. У 1904 році США почали будівництво каналу, значно модернізувавши технічний підхід. Проєкт був завершений у 1914 році, і США отримали контроль над каналом.

Натомість панамці були невдоволені тим, що стратегічно важливий канал контролюється США. Починаючи з середини XX століття, вони вимагали перегляду угоди. У 1977 році президент США Джиммі Картер і президент Панами Омар Торріхос підписали договір, який передбачав передачу каналу під повний контроль Панами.

1 січня 2000 року Панамський канал офіційно перейшов під повний суверенітет Панами. Наразі його контролює Панамська адміністрація каналу, і він залишається важливим джерелом доходів для країни.

Раніше під час дипломатичної зустрічі з американським держсекретарем Марко Рубіо президент Панами Рауль Муліно оголосив про рішення не поновлювати меморандум про співпрацю з китайською ініціативою «Один пояс, один шлях».

Так, раніше, Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно висунув ультиматум щодо зменшення впливу Китаю в зоні Панамського каналу, попередивши про можливі заходи у разі відсутності негайних змін. 

Також звинувачення обраного президента США Дональда Трампа на адресу Панами у тому, що вона стягує з Вашингтона надто високі тарифи за використання каналу, не обґрунтовані і можуть спричинити серйозні наслідки. Про це йдеться у статті газети The Wall Street Journal. Журналісти наголосили, що кожне судно платить за тією самою ставкою залежно від тоннажу та типу, а не від приналежності до певної країни.

Як відомо, уряд Панами направив лист до Організації Об’єднаних Націй (ООН), в якому висловив занепокоєння через заяви президента США Дональда Трампа щодо повернення контролю над Панамським каналом.

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Теги: США суверенітет президент Колумбія транзит Меморандум незалежність будівництво тарифи Марко Рубіо

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