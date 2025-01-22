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Панама поскаржилася ООН на погрози Трампа щодо каналу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Панама поскаржилася ООН на погрози Трампа щодо каналу
Сполучені Штати будували та управляли Панамським каналом протягом десятиліть. Але у 1977 році були підписані дві угоди, які забезпечили поступове передання каналу під контроль Панами
фото: Daniel Becerril

Посол Панами в ООН зазначив, що слова Трампа щодо Панамського каналу суперечать Статуту ООН

Уряд Панами направив лист до Організації Об’єднаних Націй (ООН), в якому висловив занепокоєння через заяви президента США Дональда Трампа щодо повернення контролю над Панамським каналом. Про це повідомляє Reuters.

Так, посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба зазначив, що такі заяви суперечать Статуту ООН.

Згідно з ним, країни мають утримуватися від погроз силою або її застосування щодо територіальної цілісності інших держав. Лист адресовано генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу і поширений серед 15 членів Ради безпеки. Панама, яка є членом Ради на 2025-2026 роки, наголосила на необхідності дотримання міжнародного права для збереження миру та безпеки.

Дональд Трамп повторив свої заяви під час інавгураційної промови, звинувативши Панаму в порушенні угод, укладених під час передачі каналу у 1999 році. Він також заявив, що Панама передала експлуатацію каналу Китаю, чого офіційна влада країни категорично не визнає.

Як відомо, Сполучені Штати будували та управляли Панамським каналом протягом десятиліть. Але у 1977 році були підписані дві угоди, які забезпечили поступове передання каналу під контроль Панами. Повна передача відбулася у 1999 році після періоду спільного управління.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США повернуть контроль над Панамським каналом, якщо не буде знижено плату за прохід американських судів.

«Тарифи, що стягуються Панамою, безглузді, особливо з урахуванням надзвичайної щедрості США. Якщо моральні та юридичні принципи, що супроводжували великодушний жест із передачею каналу Панамі, не поважатимуть, то Панамський канал повернеться до нас, повністю і без питань», – наголосив 47-й американський президент.

До слова, звинувачення обраного президента США Дональда Трампа на адресу Панами у тому, що вона стягує з Вашингтона надто високі тарифи за використання каналу, не обґрунтовані, і можуть спричинити серйозні наслідки Журналісти припустили, що відомий любов'ю до гучних заяв Трамп просто не знає, за якими правилами функціонує Панамський канал. Скоріше за все, його турбує зростання впливу Китаю на Латинську Америку.

А от The New York Times переконане, що претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом.

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Теги: тарифи Дональд Трамп посол Антоніу Гутерріш президент влада погрози

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