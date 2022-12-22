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Patriot – системи старі, але війну треба закінчувати. Головне у виступі Путіна

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Patriot – системи старі, але війну треба закінчувати. Головне у виступі Путіна
Путін цинічно заявив, що давно хотів припинити війну
скріншот з відео

Путін вперше назвав війну війною

Всі збройні конфлікти закінчуються переговорами і Росія від них ніколи не відмовлялася. Кремль здивований, що Україна не хоче вести перемовини з РФ. Ці та інші заяви пролунали на пресконференції президента Росії Путіна. «Главком» зібрав основні тези виступу.

Про що говорив очільник Кремля?

  • Росія нібито давно прагне завершити війну, 
  • Мета Росії – нібито захист людей в Україні,
  • ПВО Patriot – застарілі системи, гірші за С300, протиотрута до них знайдеться,
  • Що швидше закінчиться «конфлікт в Україні», то краще,
  • Інтенсифікація бойових дій в Україні веде до невиправданих втрат, тому її не буде,
  • Росія з легкістю «поклацає» комплекси Patriot, які отримає Україна,
  • Всі збройні конфлікти закінчуються переговорами, і Росія від них ніколи не відмовлялася,
  • Керівництво України саме собі заборонило вести переговори з Росії, що дивно,
  • Мета РФ – не розкручувати маховик військового конфлікту, а прагнути того, щоб він закінчився. 

Тим часом президент України Володимир Зеленський після повернення з Вашингтону, де він перебував з офіційним візитом 21 грудня, повідомив про хороші результати, які справді допоможуть Україні.

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Теги: росія окупанти війна путін тероризм агресія Patriot

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