Patriot – системи старі, але війну треба закінчувати. Головне у виступі Путіна
Путін вперше назвав війну війною
Всі збройні конфлікти закінчуються переговорами і Росія від них ніколи не відмовлялася. Кремль здивований, що Україна не хоче вести перемовини з РФ. Ці та інші заяви пролунали на пресконференції президента Росії Путіна. «Главком» зібрав основні тези виступу.
Про що говорив очільник Кремля?
- Росія нібито давно прагне завершити війну,
- Мета Росії – нібито захист людей в Україні,
- ПВО Patriot – застарілі системи, гірші за С300, протиотрута до них знайдеться,
- Що швидше закінчиться «конфлікт в Україні», то краще,
- Інтенсифікація бойових дій в Україні веде до невиправданих втрат, тому її не буде,
- Росія з легкістю «поклацає» комплекси Patriot, які отримає Україна,
- Всі збройні конфлікти закінчуються переговорами, і Росія від них ніколи не відмовлялася,
- Керівництво України саме собі заборонило вести переговори з Росії, що дивно,
- Мета РФ – не розкручувати маховик військового конфлікту, а прагнути того, щоб він закінчився.
Тим часом президент України Володимир Зеленський після повернення з Вашингтону, де він перебував з офіційним візитом 21 грудня, повідомив про хороші результати, які справді допоможуть Україні.
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