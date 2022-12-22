Patriot – системи старі, але війну треба закінчувати. Головне у виступі Путіна

Путін вперше назвав війну війною

Всі збройні конфлікти закінчуються переговорами і Росія від них ніколи не відмовлялася. Кремль здивований, що Україна не хоче вести перемовини з РФ. Ці та інші заяви пролунали на пресконференції президента Росії Путіна. «Главком» зібрав основні тези виступу.

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Про що говорив очільник Кремля?

Росія нібито давно прагне завершити війну,

Мета Росії – нібито захист людей в Україні,

ПВО Patriot – застарілі системи, гірші за С300, протиотрута до них знайдеться,

Що швидше закінчиться «конфлікт в Україні», то краще,

Інтенсифікація бойових дій в Україні веде до невиправданих втрат, тому її не буде,

Росія з легкістю «поклацає» комплекси Patriot, які отримає Україна,

Всі збройні конфлікти закінчуються переговорами, і Росія від них ніколи не відмовлялася,

Керівництво України саме собі заборонило вести переговори з Росії, що дивно,

Мета РФ – не розкручувати маховик військового конфлікту, а прагнути того, щоб він закінчився.

Тим часом президент України Володимир Зеленський після повернення з Вашингтону, де він перебував з офіційним візитом 21 грудня, повідомив про хороші результати, які справді допоможуть Україні.