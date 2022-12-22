Зеленський повідомив про хороші новини з Вашингтону (відео)
Глава держави анонсував «інші домовленості» та про них обіцяв повідомити трохи згодом
Президент України Володимир Зеленський подякував американському колезі Джозефу Байдену та Конгресу за допомогу. Про це він сказав у відеозверненні.
«Повертаємось з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми», – сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що питання «патріотів» вирішено для України.
«Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом», – додав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.
В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.
Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.
А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.Зеленський нагадав про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію.
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