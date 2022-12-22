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Зеленський повідомив про хороші новини з Вашингтону (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський повідомив про хороші новини з Вашингтону (відео)
скрін з відео

Глава держави анонсував «інші домовленості» та про них обіцяв повідомити трохи згодом

Президент України Володимир Зеленський подякував американському колезі Джозефу Байдену та Конгресу за допомогу. Про це він сказав у відеозверненні.

«Повертаємось з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми», – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що питання «патріотів» вирішено для України.

«Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана. 

Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.Зеленський нагадав про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію.

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Теги: Володимир Зеленський війна росія окупанти Україна

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