Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон пояснив, чи застосує НАТО п'яту статтю через інцидент у Польщі

Альона Боженко
glavcom.ua
Пентагон пояснив, чи застосує НАТО п'яту статтю через інцидент у Польщі
Чи застосує НАТО п'яту статтю через ракету РФ у Польщі
фото ілюстративне

Речник Пентагону вважає, що поки зарано робити висновки і прогнозувати подальші дії НАТО

Речника Пентагону Пет Райдер заявив, що США наразі не мають доказів того, що Росія вдарила по Польщі ракетами, тому поки що рано передбачати подальшу відповідь НАТО. Про це він повідомив під час брифінгу.

«Нам відомо про повідомлення в пресі, в яких стверджується, що дві російські ракети вдарили по об'єкту на території Польщі недалеко від кордону з Україною. Наразі ми не маємо інформації, яка підтверджує ці повідомлення, але, знову ж таки, ми серйозно ставимося до них і вивчаємо їх», – заявив Райдер.

За словами речника, він поки не хоче «вдаватися в гіпотези» про наслідки, якщо з'ясується, що інформація про ракетний удар по Польщі виявиться правдивою.

«Коли йдеться про наші гарантії безпеки та статтю п'ять, ми гранично ясно заявили, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО», – наголосив він.

П'ята стаття Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 1949 року, говорить про те, що для Альянсу центральним є принцип колективної оборони. Це правило є непорушним та зобов'язує усіх членів НАТО захищати одне одного.

Тож, відповідно до статті 5 НАТО, в разі, якщо ворог вчиняє напад на одного з членів Альянсу, інші члени НАТО розглядатимуть це як напад на їхню спільну територію. Реагувати на напад ворога мають постійні сили НАТО, які перебувають на бойовому чергуванні, забезпечуючи колективну оборону.

Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська. 

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

Теги: розвідка росія Польща США міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Вибухи в Польщі. Дуда завтра збере засідання Ради національної безпеки
Вибухи в Польщі. Дуда завтра збере засідання Ради національної безпеки
Пентагон пояснив, чи застосує НАТО п'яту статтю через інцидент у Польщі
Пентагон пояснив, чи застосує НАТО п'яту статтю через інцидент у Польщі
Чехія відреагувала на обстріл ракетами Польщі
Чехія відреагувала на обстріл ракетами Польщі
Російська пропагандистка визнала обстріл Польщі
Російська пропагандистка визнала обстріл Польщі
Американська розвідка підтвердила падіння російських ракет у Польщі – АР
Американська розвідка підтвердила падіння російських ракет у Польщі – АР
Головний розвідник Путіна оформив нерухомість на соратника Орбана: розслідування
Головний розвідник Путіна оформив нерухомість на соратника Орбана: розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
139K
Формула миру Зеленського: Лавров озвучив позицію Кремля
92K
Ракетні удари РФ під час саміту G20. Білий дім дав попередження Росії
88K
Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури
64K
У Києві пролунали вибухи (відео)
51K
Лідер таджицької опозиції: Путін літав до Рахмона у липні недарма

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Вчора, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту