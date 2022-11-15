Пентагон пояснив, чи застосує НАТО п'яту статтю через інцидент у Польщі

Речник Пентагону вважає, що поки зарано робити висновки і прогнозувати подальші дії НАТО

Речника Пентагону Пет Райдер заявив, що США наразі не мають доказів того, що Росія вдарила по Польщі ракетами, тому поки що рано передбачати подальшу відповідь НАТО. Про це він повідомив під час брифінгу.

«Нам відомо про повідомлення в пресі, в яких стверджується, що дві російські ракети вдарили по об'єкту на території Польщі недалеко від кордону з Україною. Наразі ми не маємо інформації, яка підтверджує ці повідомлення, але, знову ж таки, ми серйозно ставимося до них і вивчаємо їх», – заявив Райдер.

За словами речника, він поки не хоче «вдаватися в гіпотези» про наслідки, якщо з'ясується, що інформація про ракетний удар по Польщі виявиться правдивою.

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«Коли йдеться про наші гарантії безпеки та статтю п'ять, ми гранично ясно заявили, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО», – наголосив він.

П'ята стаття Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 1949 року, говорить про те, що для Альянсу центральним є принцип колективної оборони. Це правило є непорушним та зобов'язує усіх членів НАТО захищати одне одного. Тож, відповідно до статті 5 НАТО, в разі, якщо ворог вчиняє напад на одного з членів Альянсу, інші члени НАТО розглядатимуть це як напад на їхню спільну територію. Реагувати на напад ворога мають постійні сили НАТО, які перебувають на бойовому чергуванні, забезпечуючи колективну оборону.

Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

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Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.