Чехія відреагувала на обстріл ракетами Польщі

Оборонне відомство Чехії запевняє, що наразі тривають всі необхідні перевірки, аби з'ясувати чи помилково, чи навмисно російська ракета впала у Польщі

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними. Про це повідомляє Deník N.

За її словами відповідні висновки вона зробила після розмови з начальником чеського Генштабу Рехою та керівник військової розвідки Бероуном. Міністр зауважила, що Чехія кваліфікує падіння ракети на території Польщі, як ескалацію ситуації.

«Ми вважаємо вплив ракет доведеним, тому що сьогодні також була зустріч із начальником Генштабу Польщі в рамках V4, який відійшов і займається ситуацією в Польщі. Зараз триває оцінка ситуації. У всякому разі, я вважаю це ескалацією ситуації, навіть якщо це була помилка. І навіть якщо це була провокація чи схвалення, ми всі сприймемо це як ескалацію конфлікту, навіть у зв’язку з тим, що сьогодні відбулося в Києві», – сказав міністр.

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Вона додала, що наразі тривають всі необхідні перевірки, аби з'ясувати, помилково чи навмисно російська ракета впала у Польщі.

«Чи це була помилка, чи згода і провокація, ми скоро з’ясуємо. Зараз усі сторони намагаються швидко це розслідувати, зокрема з’ясувати, який саме тип ракети йшлося. Я не можу сказати більше на даний момент. У будь-якому випадку, ми вважаємо доведеним, що ракети впали на територію Польщі, інакше начальник Генерального штабу і директор військової розвідки не повідомили б мене про це, не повідомили б мені якусь дезінформацію. Вони вже поспілкувалися з колегами за кордоном. Я вважаю це доведеним. Тепер питання лише в тому, чи це була помилка, чи це була провокація, чи це був гол», – додала вона.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

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Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.