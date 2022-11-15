Російські ракети впали у Польщі? Влада скликає Комітет з нацбезпеки (фото)

Внаслідок інциденту загинуло дві людини

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає Polsat News.

Повідомлення про засідання з’явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом. Причини скликання зустрічі не повідомляються.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

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В той же час Radio Lublin повідомляє іншу версію. Інцидент у Пшеводові стався близько 15.40 на перевантажувальній вазі, куди заїжджають трактори з вантажами. Цю інформацію радіостанції підтвердили у місцевій поліції. За попередніми висновками, трактор, який в'їхав на ваги, раптово вибухнув. Радіо теж повідомляє про загибель двох людей.

Нагадаємо, раніше російська ракета, збита українською системою ППО, впала в Молдові.

Тим часом російські пропагандисти радісно поширюють та коментують новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків сьогоднішньої масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.