Американська розвідка підтвердила падіння російських ракет у Польщі – АР
За даними ЗМІ, ракети впали у польському селі Пшеводув
Американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО. Про це агенції АР повідомив високопосадовець США на умовах анонімності.
Внаслідок падіння ракет у Польщі загинуло двоє людей.
Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.
За даними польських ЗМІ, у селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.
Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
Польська сторона наразі офіційно не підтверджувала, що інцидент пов'язаний із Росією.
Додамо, як стало відомо раніше, повітряні сили Польщі увечері 15 листопада підняли в повітря винищувачі з аеродрому в Томашуві-Любельському.
Нагадаємо, раніше російська ракета, збита українською системою ППО, впала в Молдові.
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