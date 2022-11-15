Американська розвідка підтвердила падіння російських ракет у Польщі – АР

Внаслідок падіння ракет у Польщі, за даними ЗМІ, загинуло двоє людей

За даними ЗМІ, ракети впали у польському селі Пшеводув

Американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО. Про це агенції АР повідомив високопосадовець США на умовах анонімності.

Внаслідок падіння ракет у Польщі загинуло двоє людей.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.

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За даними польських ЗМІ, у селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Польська сторона наразі офіційно не підтверджувала, що інцидент пов'язаний із Росією.

Додамо, як стало відомо раніше, повітряні сили Польщі увечері 15 листопада підняли в повітря винищувачі з аеродрому в Томашуві-Любельському.

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Нагадаємо, раніше російська ракета, збита українською системою ППО, впала в Молдові.