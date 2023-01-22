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Пентагон залишить кілька тисяч американських військових у Румунії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Пентагон залишить кілька тисяч американських військових у Румунії
NYT повідомила про плани Пентагону залишити кілька тисяч американських військових у Румунії
фото: Agence France-Presse

Нарощування є частиною зобов’язань президента Байдена збільшити американські сили в Європі у відповідь на російське вторгнення минулого лютого

Пентагон залишить кілька тисяч американських військових на південному сході Румунії на ще дев'ять місяців. Про це повідомляє видання The New York Times (NYT).

За останній рік розгалужена авіабаза Михайла Коґальнічану, розташована лише за сім хвилин ракетного польоту через Чорне море, де російські війська розташувалися в Криму, стала навчальним центром для сил НАТО в південно-східній Європі. Ці сили будуть першою лінією оборони, якщо Росія вторгнеться далі на захід.

Як повідомила газета, США планують зберегти присутність американських військ у південно-східній Румунії у кількості кількох тисяч військових. База військово-повітряних сил (ВПС), на якій з літа 2022 року базуються близько чотирьох тисяч американських солдатів, використовується як тренувальна для сил НАТО у Східній Європі.

«Бійці 101-ї десантної дивізії покинуть базу протягом наступних двох місяців», – підкреслило видання.

Їх замінить інша бригада зі 101-ї дивізії.

Лідери країн НАТО за підсумками саміту в Брюсселі вирішили наростити військову присутність на сході та створити чотири нові багатонаціональні бойові групи у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Нагадаємо, на 90-й авіабазі в румунському місті Отопень у вівторок приземлився перший літак AWACS (Airborne Warning and Control System) Сил раннього повітряного попередження і управління Північноатлантичного альянсу. 

Теги: росія Чорне море літак

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