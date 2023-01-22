Пентагон залишить кілька тисяч американських військових у Румунії

NYT повідомила про плани Пентагону залишити кілька тисяч американських військових у Румунії

Нарощування є частиною зобов’язань президента Байдена збільшити американські сили в Європі у відповідь на російське вторгнення минулого лютого

Пентагон залишить кілька тисяч американських військових на південному сході Румунії на ще дев'ять місяців. Про це повідомляє видання The New York Times (NYT).

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За останній рік розгалужена авіабаза Михайла Коґальнічану, розташована лише за сім хвилин ракетного польоту через Чорне море, де російські війська розташувалися в Криму, стала навчальним центром для сил НАТО в південно-східній Європі. Ці сили будуть першою лінією оборони, якщо Росія вторгнеться далі на захід.

Як повідомила газета, США планують зберегти присутність американських військ у південно-східній Румунії у кількості кількох тисяч військових. База військово-повітряних сил (ВПС), на якій з літа 2022 року базуються близько чотирьох тисяч американських солдатів, використовується як тренувальна для сил НАТО у Східній Європі.

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«Бійці 101-ї десантної дивізії покинуть базу протягом наступних двох місяців», – підкреслило видання.

Їх замінить інша бригада зі 101-ї дивізії.

Лідери країн НАТО за підсумками саміту в Брюсселі вирішили наростити військову присутність на сході та створити чотири нові багатонаціональні бойові групи у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Нагадаємо, на 90-й авіабазі в румунському місті Отопень у вівторок приземлився перший літак AWACS (Airborne Warning and Control System) Сил раннього повітряного попередження і управління Північноатлантичного альянсу.