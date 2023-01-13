НАТО розмістить у Румумнії спостережні літаки

Літаки прибудуть до Румунії 17 січня і підтримуватимуть посилену присутність Альянсу в регіоні

Через агресивну Росії проти України НАТО хоче передислокувати кілька своїх літаків-розвідників AWACS, які зазвичай базуються в Німеччині, до Румунії. Про це повідомляє Tagesschau.

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Попередньо, літаки прибудуть до Румунії 17 січня і підтримуватимуть посилену присутність Альянсу в регіоні та відстежуватимуть російську військову активність.

«Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу», – заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

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AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО. Згідно з планами, літаки прибудуть на авіабазу Отопені поблизу Бухареста та залишаться там на декілька тижнів. Аеродром знаходиться на відстані близько 200 км від східного кордону країни ЄС і НАТО з Україною.

Раніше повідомлялося, що одна з країн НАТО починає серійне виробництво артилерійського озброєння для ЗСУ.

Також Генсек НАТО назвав умову, за якої Україна виживе як незалежна держава.