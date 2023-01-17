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До Румунії прибув перший спостережний літак НАТО (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Румунії прибув перший спостережний літак НАТО (фото, відео)
З лютого 2022 року літаки Awacs здійснюють регулярне патрулювання у Східній Європі та регіоні Балтійського моря
Agerpres

Літаки Awacs здійснюватимуть розвідувально-спостережні польоти над територією країн НАТО у найближчий період

На 90-й авіабазі в румунському місті Отопень у вівторок приземлився перший літак AWACS (Airborne Warning and Control System) Сил раннього повітряного попередження і управління Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє румунська агенція Agerpres.

Зазначається, що літак Awacs зі складу Сил раннього повітряного попередження і управління НАТО, які постійно базуються в Гайленкірхені у Німеччині було передислоковано до Румунії в межах зусиль Альянсу зі зміцнення своєї обороноздатності в Чорноморському регіоні.

З лютого 2022 року літаки Awacs здійснюють регулярне патрулювання у Східній Європі та регіоні Балтійського моря з метою відстеження російських літаків поблизу кордонів НАТО.

«У відповідь на незаконну агресію Росії в Україні НАТО посилив свою повітряну присутність на східному фланзі Альянсу додатковими винищувачами, літаками-розвідниками та літаками-заправниками», – зазначили в міноборони Румунії.

Очікується, що літаки Awacs відстежуватимуть російської військової активності, зокрема в Чорному морі.

Awacs може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО. Згідно з планами, літаки прибудуть на авіабазу Отопені поблизу Бухареста та залишаться там на декілька тижнів. Аеродром знаходиться на відстані близько 200 км від східного кордону країни ЄС і НАТО з Україною.

Раніше повідомлялося, що одна з країн НАТО починає серійне виробництво артилерійського озброєння для ЗСУ.

Також Генсек НАТО назвав умову, за якої Україна виживе як незалежна держава.

Теги: Румунія НАТО Україна війна

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