На пляж в Румунії винесло двигун російської ракети (відео)

Спеціалісти ідентифікували об’єкт як маршовий двигун ракети

У Румунії на узбережжя коси вздовж лиману Разелм хвилями винесло об’єкт, який фахівці ідентифікують як двигун від ракети. Про це повідомляє Digi24.

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Частину ракети виявили ввечері 15 січня на узбережжі, прилеглому до території готелю Gura Portiței. Це за кілька десятків кілометрів від найпівденнішої точки Одещини й містечка Вилкове.

Фахівці румунських служб ідентифікували об’єкт як маршовий двигун ракети.

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Згодом генеральний штаб військово-морських сил Румунії назвав уламок ракети, знайдений біля курорту в повіті Констанца, частиною зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРПК) «Панцир-С1», виробленого в Росії.

Румунські військові уточнили, що елемент не є трубкою стартера зенітної ракети типу 57E6 і не містить піротехнічних або небезпечних матеріалів. Вони припустили, що уламок під час бойових дій впав у Чорне море і був винесений морськими течіями до узбережжя Румунії.

На озброєнні румунських сил цей тип елемента боєкомплекту відсутній, наголосили у ВМС. Зазначається, що такі об'єкти не становлять небезпеки, проте про подібні знахідки краще повідомляти компетентні органи.

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Нагадаємо, триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.