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На пляж в Румунії винесло двигун російської ракети (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
На пляж в Румунії винесло двигун російської ракети (відео)
Двигун ракети виготовлений в Росії
фото: скріншот з відео

Спеціалісти ідентифікували об’єкт як маршовий двигун ракети

У Румунії на узбережжя коси вздовж лиману Разелм хвилями винесло об’єкт, який фахівці ідентифікують як двигун від ракети. Про це повідомляє Digi24.

Частину ракети виявили ввечері 15 січня на узбережжі, прилеглому до території готелю Gura Portiței. Це за кілька десятків кілометрів від найпівденнішої точки Одещини й містечка Вилкове. 

Фахівці румунських служб ідентифікували об’єкт як маршовий двигун ракети.

Згодом генеральний штаб військово-морських сил Румунії назвав уламок ракети, знайдений біля курорту в повіті Констанца, частиною зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРПК) «Панцир-С1», виробленого в Росії.

Румунські військові уточнили, що елемент не є трубкою стартера зенітної ракети типу 57E6 і не містить піротехнічних або небезпечних матеріалів. Вони припустили, що уламок під час бойових дій впав у Чорне море і був винесений морськими течіями до узбережжя Румунії.

На озброєнні румунських сил цей тип елемента боєкомплекту відсутній, наголосили у ВМС. Зазначається, що такі об'єкти не становлять небезпеки, проте про подібні знахідки краще повідомляти компетентні органи.

Нагадаємо, триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

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Теги: росія Чорне море війна Румунія Україна ракета

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