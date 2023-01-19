Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: Франція збирається передати Україні свої основні танки Lecler

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Politico: Франція збирається передати Україні свої основні танки Lecler
Французькі танки Leclerc
фото: veterano.com.ua

Франція розглядає варіанти заохотити Німеччину до передачі Україні танків Leopard

Аби підштовхнути Німеччину надати Україні небідну військову техніку – танки Leopard, Франція розглядає можливість передачі своїх основних танків Leclerc. Про це повідомляє Politico.

«Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо над цим», – сказав неназваний французький чиновник виданню.

За його словами, це питання буде вирішено під час спільного засідання урядів Франції та Німеччини. «Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французького та німецького Кабмінів», – підсумував чиновник.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США у свою чергу поставлять Abrams. Згодом Білий дім відреагував на заяву Шольца щодо постачання танків в Україну.

Читайте також: Бойові машини замість танків: що буде в новому пакеті допомоги Україні від США
Теги: Франція машини чиновник Олаф Шольц танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Politico: Франція збирається передати Україні свої основні танки Lecler
Politico: Франція збирається передати Україні свої основні танки Lecler
Лавров потрапив у новий скандал: Європейський єврейський конгрес вимагає вибачень
Лавров потрапив у новий скандал: Європейський єврейський конгрес вимагає вибачень
Байден скоро оголосить про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ
Байден скоро оголосить про намір балотуватися на другий термін – ЗМІ
Канада викликала посла РФ: названо причину
Канада викликала посла РФ: названо причину
Названо вартість нового пакету допомоги США Україні
Названо вартість нового пакету допомоги США Україні
Розвідка США визнала, що Україна потребує більше допомоги
Розвідка США визнала, що Україна потребує більше допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
28K
Що відомо про вертоліт, на якому розбилося керівництво МВС
20K
Катастрофа у Броварах: повітряні сили повідомили деталі про вертоліт
20K
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
14K
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
11K
З'явились відео польоту гвинтокрила за кілька хвилин до катастрофи

Новини

ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18
Поліція розшукує свідків авіакатастрофи у Броварах
Вчора, 11:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту