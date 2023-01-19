Politico: Франція збирається передати Україні свої основні танки Lecler
Франція розглядає варіанти заохотити Німеччину до передачі Україні танків Leopard
Аби підштовхнути Німеччину надати Україні небідну військову техніку – танки Leopard, Франція розглядає можливість передачі своїх основних танків Leclerc. Про це повідомляє Politico.
«Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо над цим», – сказав неназваний французький чиновник виданню.
За його словами, це питання буде вирішено під час спільного засідання урядів Франції та Німеччини. «Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французького та німецького Кабмінів», – підсумував чиновник.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США у свою чергу поставлять Abrams. Згодом Білий дім відреагував на заяву Шольца щодо постачання танків в Україну.
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