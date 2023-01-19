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Білий дім відреагував на заяву Шольца щодо постачання танків в Україну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Білий дім відреагував на заяву Шольца щодо постачання танків в Україну
Німеччина поки не прийналя рішення щодо постачання танків в Україну
фото з відкритих джерел

Представниця Білого дому вказала, що США є найбільшим постачальником допомоги України

Партнери та союзники повинні самі визначати, яку військову підтримку, зокрема важке озброєнння, надавати Україні. Таку заяву зробила спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

«Президент (Джо Байден – «Главком») вважає, що кожна країна має схвалювати свої власні суверенні рішення про те, які кроки щодо допомоги у сфері безпеки вона можуть робити і яку техніку вони можуть надавати Україні», – зазначила речниця.

Саме так Жан-П'єр відповіла на запитання стосовно заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про готовність Берліна передати Києву танки Leopard лише після поставок Вашингтоном Abrams.

Водночас представниця Білого дому вказала, що своєю чергою США є найбільшим постачальником допомоги України у сфері безпеки та гуманітарної підтримки.

Раніше повідомлялось, що президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав постачання танків Україні через Європейський фонд миру.

У Давосі союзники Німеччини  також посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб той дозволив постачання німецьких танків Leopard до України напередодні вирішальної зустрічі міністрів оборони у п'ятницю в Рамштайні. До того ж, німецький виробник зброї зможе до кінця 2023 року підготувати і передати Україні від 10 до 15 танків Leopard 2.

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Теги: США Джозеф Байден зброя Олаф Шольц танки допомога ЗСУ

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