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Стало відомо, за якої єдиної умови Шольц передасть Україні танки Leopard

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, за якої єдиної умови Шольц передасть Україні танки Leopard
Досі неясно, чи Берлін прийме рішення про передачу танків для України
фото з відкритих джерел

Шольц наголосив, що Німеччина не діятиме в цьому питанні самотужки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США у свою чергу поставлять Abrams. Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Як зазначає видання, Шольц, коментуючи постачання німецьких танків Україні, вже кілька разів наголошував, що його країна не діятиме в цьому питанні самотужки.

При цьому в Suddeutsche Zeitung додають, що США вимагають від уряду ФРН не лише дозволити постачання Leopard з інших країн в Україну, а й розпочати передачу самостійно.

Варто зауважити, що цього тижня відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн», у якій візьме участь новий міністр оборони Німеччини ФРН Борис Пісторіус. Але досі неясно, чи Берлін прийме рішення про танки для України.

Раніше повідомлялось, що президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав постачання танків Україні через Європейський фонд миру.

У Давосі союзники Німеччини  також посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб той дозволив постачання німецьких танків Leopard до України напередодні вирішальної зустрічі міністрів оборони у п'ятницю в Рамштайні. До того ж, німецький виробник зброї зможе до кінця 2023 року підготувати і передати Україні від 10 до 15 танків Leopard 2.

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Теги: допомога ЗСУ танки Олаф Шольц Україна війна зброя США росія

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