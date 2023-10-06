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Теракт у Грозі. Міністерство закордонних справ Австрії викликало «на килим» посла РФ

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Теракт у Грозі. Міністерство закордонних справ Австрії викликало «на килим» посла РФ
Теракт у Грозі вважається одним із наймасовіших у Харківській області за час війни
Фото: t.me/dsns_telegram

МЗС Австрії закликало світ до справедливого покарання за удар по селі Гроза

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла Росії у зв’язку з ракетним ударом по кафе в українському селі Гроза на Харківщині.

«Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності», – заявило міністерство.

Напередодні МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селі Гроза, який назвали «кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права» Росією.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Удар по кафе в селі Гроза, що у Харківській області, російські сили могли здійснити, бо думали, що там перебувають українські військові. Таку версію озвучив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Зранку 6 жовтня окупанти вдарили по Харкову. Десятирічний хлопчик, якого дістали з-під завалів житлового будинку у Харкові, був у ковдрі. За словами начальника слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова, скоріше за все, дитина спала. Згодом Болвінов повідомив, що другою загиблою виявилася бабуся хлопчика.

Теги: війна теракт Австрія

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