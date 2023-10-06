Окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові – прокуратура

У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим

Речник Харківської прокуратури Чубенко зазначив, що росіяни могли вдарити по кафе, бо думали, що на поминальному обіді будуть присутні українські військові

Удар по кафе в селі Гроза, що у Харківській області, російські сили могли здійснити, бо думали, що там перебувають українські військові. Таку версію в ефірі «Радіо Свобода» озвучив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Посадовець заявив, що для атаки російська армія використала цінну ракету.

«Удар був дуже точний, використовувалася дуже точна і дорога ракета, яких небагато в Росії. Виходячи з мотивів удару, які наразі невідомі, можливо, дійсно було наведення кимось з місцевих. Оскільки росіяни вважали, що будуть військові на цих похоронах і поминках загиблого військового. Але там були лише цивільні, це здебільшого – жінки», – заявив речник.

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На уточнення, чи могло бути можливим мотивом те, що російські сили вважали, що на цих поминках будуть українські військовослужбовці, Чубенко відповів ствердно. Саме через це, підтвердив речник, і міг бути точний удар в цю локацію.

«Так, так, саме через це. Саме як ви сказали», – сказав Чубенко.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Зазначимо, у кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим, але в самому закладі були лише цивільні – половина села. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, удар по приміщенню був точним.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

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Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.