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Окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові – прокуратура

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові – прокуратура
У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим
фото: glavcom.ua/ Олексій Мужчина

Речник Харківської прокуратури Чубенко зазначив, що росіяни могли вдарити по кафе, бо думали, що на поминальному обіді будуть присутні українські військові

Удар по кафе в селі Гроза, що у Харківській області, російські сили могли здійснити, бо думали, що там перебувають українські військові. Таку версію в ефірі «Радіо Свобода» озвучив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Посадовець заявив, що для атаки російська армія використала цінну ракету.

«Удар був дуже точний, використовувалася дуже точна і дорога ракета, яких небагато в Росії. Виходячи з мотивів удару, які наразі невідомі, можливо, дійсно було наведення кимось з місцевих. Оскільки росіяни вважали, що будуть військові на цих похоронах і поминках загиблого військового. Але там були лише цивільні, це здебільшого – жінки», – заявив речник.

На уточнення, чи могло бути можливим мотивом те, що російські сили вважали, що на цих поминках будуть українські військовослужбовці, Чубенко відповів ствердно. Саме через це, підтвердив речник, і міг бути точний удар в цю локацію.

«Так, так, саме через це. Саме як ви сказали», – сказав Чубенко.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Зазначимо, у кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим, але в самому закладі були лише цивільні – половина села. Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, удар по приміщенню був точним.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. 

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Теги: вибух Харківщина

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