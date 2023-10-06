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Знайшли закутаними в ковдри. Росія вбила бабусю та онука. Фоторепортаж з Харкова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Знайшли закутаними в ковдри. Росія вбила бабусю та онука. Фоторепортаж з Харкова
фото з відкритих джерел

Батьки хлопчика та їхнє 11-місячне немовля зараз в лікарні

Десятирічний хлопчик, якого дістали з-під завалів житлового будинку у Харкові, був у ковдрі. За словами начальника слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова, скоріше за все, дитина спала, передають місцеві ЗМІ.

«Били «Іскандерами», одне з влучань прийшлося по житловому будинку. З-під завалів у ковдрі дістали тіло дитини, хлопчик, скоріше за все, ще спав. Країна-терористка, армія-терористка, в якій кожен військовий – це воєнний злочинець. Працюємо на місці події, збираємо докази та інформацію щодо поранених», – розповів Болвінов.

Згодом Болвінов повідомив, що другою загиблою виявилася бабуся хлопчика.

«Жінка також не вижила після ракетного удару росіянами та загинула разом з 10-річним онуком», – йдеться в повідомленні.

Знайшли закутаними в ковдри. Росія вбила бабусю та онука. Фоторепортаж з Харкова фото 1

Решта родини – батьки хлопчика та їхнє 11-місячне немовля зараз в лікарні. Загалом з цього місця госпіталізували 16 постраждалих.

На місці другого прильоту – вже дев’ятеро поранених.

«Продовжуємо роботу на місцях, під завалами можуть бути ще люди», – додав поліцейський.

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Нагадаємо, окупанти здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

Вчора росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. 

Теги: Харків окупанти війна

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