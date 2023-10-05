Окупанти вдарили по магазину на Харківщині: пів сотні загиблих (фото)

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Російські терористи вдарили по продуктовому магазину на Харківщині. Йдеться про село Гроза, Куп'янського району. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких!», – йдеться в повідомленні.

Глава держави вкотре наголосив, що російський терор треба зупинити.

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«Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!», – додав він.

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Оновлено. Станом на 15:59, за даними Офісу генпрокурора, відомо про 49 загиблих.

Нагадаємо, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.