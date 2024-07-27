Прем’єр-міністерка Італії вирушила до Китаю: мета візиту

Під час переговорів із лідерами КНР Мелоні обговорить війну в Україні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні поїхала до Китаю, щоб стабілізувати зв’язки з Пекіном перед президентськими виборами у США. Про це повідомляє Bloomberg.

Візит триватиме з 27 по 31 липня. За цей час Мелоні зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

За даними анонімного джерела видання, під час переговорів з лідерами Китаю прем'єр-міністерка Італії обговорить війну Росії проти України, а також війну в Секторі Гази.

Зазначається, що з моменту приходу до влади у 2022 році Мелоні намагалася представити себе як дипломатку, здатну спілкуватися з лідерами, які дотримуються різних ідеологій, – від угорського премʼєра Віктора Орбана до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Тепер, за даними ще одного анонімного джерела, її амбіції зросли до того, щоб включити до цієї групи й Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з китайським колегою Ван І в Гуанчжоу. Український дипломат заявив, що Україна готова вести переговори з російською стороною, однак лише за умови, що це буде чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів.