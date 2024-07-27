Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр-міністерка Італії вирушила до Китаю: мета візиту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Прем’єр-міністерка Італії вирушила до Китаю: мета візиту
Мелоні зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном
фото з відкритих джерел

Під час переговорів із лідерами КНР Мелоні обговорить війну в Україні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні поїхала до Китаю, щоб стабілізувати зв’язки з Пекіном перед президентськими виборами у США. Про це повідомляє Bloomberg.

Візит триватиме з 27 по 31 липня. За цей час Мелоні зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

За даними анонімного джерела видання, під час переговорів з лідерами Китаю прем'єр-міністерка Італії обговорить війну Росії проти України, а також війну в Секторі Гази.

Зазначається, що з моменту приходу до влади у 2022 році Мелоні намагалася представити себе як дипломатку, здатну спілкуватися з лідерами, які дотримуються різних ідеологій, – від угорського премʼєра Віктора Орбана до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Тепер, за даними ще одного анонімного джерела, її амбіції зросли до того, щоб включити до цієї групи й Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з китайським колегою Ван І в Гуанчжоу. Український дипломат заявив, що Україна готова вести переговори з російською стороною, однак лише за умови, що це буде чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів. 

Читайте також: «Україна не прогнеться ні під чиї ультиматуми». Кулеба розповів деталі візиту в Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Голова контррозвідки Чехії назвав країни, які вважає загрозою для Європи
Голова контррозвідки Чехії назвав країни, які вважає загрозою для Європи
Аномальна спека: в Ірані закрито комерційні та державні установи
Аномальна спека: в Ірані закрито комерційні та державні установи
Туреччина залишила свій військовий контингент у Сомалі на два роки
Туреччина залишила свій військовий контингент у Сомалі на два роки
Камала Гарріс створила обліковий запис у TikTok
Камала Гарріс створила обліковий запис у TikTok
Трамп критикує Гарріс за підхід до регулювання криптовалюти
Трамп критикує Гарріс за підхід до регулювання криптовалюти
Іран та Північна Корея надають військову підтримку Росії у війні проти України – ISW
Іран та Північна Корея надають військову підтримку Росії у війні проти України – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
18K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7765
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6097
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5094
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4152
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua