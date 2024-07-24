«Україна готова вести переговори з РФ». Підсумки поїздки Кулеби до Китаю

Головною темою обговорення глав МЗС двох країн стало припинення російської агресії та можлива роль Китаю в досягненні миру

Україна готова вести переговори з російською стороною, одак лише за умови, що це буде чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою Ван І в Гуанчжоу.

Головною темою обговорення глав МЗС двох країн стало припинення російської агресії та можлива роль Китаю в досягненні миру.

«Переговори мають бути раціональними та мати практичне значення, бути спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру», – цитує слова Кулеби представниця МЗС КНР Мао Нін.

⚠️Україна готова вести переговори з російською стороною, але це має бути чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів, — Дмитро Кулеба. pic.twitter.com/pGVl5nnYZv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 24, 2024

Кулеба висловив переконання, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль КНР як глобальної сили світу є важливою.

Кулеба зустрівся з китайським колегою Ван І фото: mfa.gov.cn

Український міністр також розповів китайському колезі про результати Саміту миру та кроки щодо впровадження Формули миру. В МЗС Китаю тим часом зазначають, що КНР і Україна «мають розглядати та планувати двосторонні відносини у довгостроковій перспективі».

Зокрема, після переговорів МЗС Китаю заявило, що мають намір розширити імпорт зерна з України. Ван І зазначив, що останніми роками Пекін є найбільшим торговим партнером Києва та найбільшим експортером сільськогосподарської продукції.

«Китай продовжить розширювати імпорт зерна з України та спільно підтримувати безперебійні логістичні канали та міжнародну продовольчу безпеку», – пообіцяв Ван І.

МЗС Китаю заявило, що мають намір розширити імпорт зерна з України фото: mfa.gov.cn

Агентство Reuters із покликанням на українське джерело в делегації повідомило, що переговори глав МЗС України та Китаю тривали понад три години та були «дуже глибокими і конкретними».

українське джерело в делегації повідомило, що переговори глав МЗС України та Китаю були «дуже глибокими і конкретними» фото: mfa.gov.cn

Тим часом Москва вже відреагувала на поїздку Кулеби до Китаю й на заяву українського міністра про готовність Києва до переговорів із РФ.

«Сам посил іде в унісон з нашою позицією, але тут важливі деталі, яких ми поки не знаємо», – сказав Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна.

За його словами, Кремль буцімто «ніколи не відмовлявся від переговорів щодо України».

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

На думку Державного департаменту США, завдяки візиту Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної війни РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.