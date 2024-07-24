«Україна не прогнеться ні під чиї ультиматуми». Кулеба розповів деталі візиту в Китай

Глава китайського МЗС погодився, що потрібна не ілюзія, а справедливий та сталий мир

Україна ніколи не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни. Про це заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, він сказав своєму китайському колезі, що Україна ніколи не прийматиме жодні ультиматуми щодо завершення війни.

«Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий народ», – сказав він.

Як зазначив Кулеба, глава китайського МЗС погодився, що потрібна не ілюзія миру, а справедливий та сталий мир.

Крім того, український міністр поінформував китайського дипломата про формулу миру, про Саміт миру та подальші кроки України.

«Я акцентував на двох принципах, які мають непорушно дотримуватися: жодних домовленостей про Україну без України. Другий – повна повага до суверенітету і територіальної цілісності України. Якщо ці два принципи дотримуються – ми можемо вести будь-які розмови і шукати будь-які рішення», – додав Кулеба.

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Нагадаємо, Україна готова вести переговори з російською стороною, однак лише за умови, що це буде чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою Ван І в Гуанчжоу.

Головною темою обговорення глав МЗС двох країн стало припинення російської агресії та можлива роль Китаю в досягненні миру. Кулеба висловив переконання, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль КНР як глобальної сили світу є важливою.

Український міністр також розповів китайському колезі про результати Саміту миру та кроки щодо впровадження Формули миру. В МЗС Китаю тим часом зазначають, що КНР і Україна «мають розглядати та планувати двосторонні відносини у довгостроковій перспективі».