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Президент Сербії пообіцяв покарати найманців ПВК «Вагнер», які воюють в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Сербії пообіцяв покарати найманців ПВК «Вагнер», які воюють в Україні
фото з відкритих джерел

Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані

Очільник Сербії Олександр Вучич пообіцяв притягнути до відповідальності найманців російської ПВК «Вагнер», які воюють проти України. Це він сказав в інтерв'ю Politico.

«Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ», – зазначив Вучич.

Politico пише, що змінити ставлення до ПВК Вагнера Вучича начебто змусили події 16 лютого 2023 року, коли сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косово.

Тоді президент Сербії назвав протестувальників «антисербами» та заявив, що їх, ймовірно, фінансує Росія.

Раніше повідомлялося, що сербський шпигун, який воював проти України, засвітився на посланні Путіна.

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Теги: Сербія війна Україна росія ПВК Вагнера

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