Президент Сербії пообіцяв покарати найманців ПВК «Вагнер», які воюють в Україні
Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані
Очільник Сербії Олександр Вучич пообіцяв притягнути до відповідальності найманців російської ПВК «Вагнер», які воюють проти України. Це він сказав в інтерв'ю Politico.
«Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ», – зазначив Вучич.
Politico пише, що змінити ставлення до ПВК Вагнера Вучича начебто змусили події 16 лютого 2023 року, коли сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косово.
Тоді президент Сербії назвав протестувальників «антисербами» та заявив, що їх, ймовірно, фінансує Росія.
Раніше повідомлялося, що сербський шпигун, який воював проти України, засвітився на посланні Путіна.
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