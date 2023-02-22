Сербський шпигун, який воював проти України, засвітився на посланні Путіна (фото)

Братислав Живкович воював проти української армії на боці проросійських сепаратистів упродовж 2014-2015 років

Російський шпигун Братислав Живкович, оголошений у Румунії персоною нон ґрата у 2017 році, був присутній на виступі Володимира Путіна у вівторок, 21 лютого. Про це повідомляє румунське видання Stirile pro-tv.

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У виданні нагадали, що цей громадянин Сербії воював проти української армії на боці проросійських сепаратистів упродовж 2014-2015 років. Порушену проти нього кримінальну справу розслідує Генеральна прокуратура України за участь у обстрілах українських військ у Донецькій та Луганській областях.

У 2017 році Братислав Живкович кілька разів їздив до Румунії з метою збору інформації, яка становить ризики та загрози національній безпеці. Зокрема, він висловив зацікавленість в отриманні секретних документів щодо критичної інфраструктури та військових об’єктів Румунії та НАТО, розташованих на південному сході країни.

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Живковича звинуватили у тому, що він здійснив підготовчі дії для отримання та передачі державної таємниці іноземній організації, а також створенні інформаційних мереж на території Румунії.

Того ж року його було оголошено персоною нон ґрата на території Румунії та вислано за межі країни.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив із посланням до Федеральних зборів, проте витримати «цікаву» промову диктатора змогли не всі присутні. Так, колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв настільки «уважно» слухав главу країни-агресорки, що під час його виступу просто заснув.