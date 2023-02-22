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Сербський шпигун, який воював проти України, засвітився на посланні Путіна (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сербський шпигун, який воював проти України, засвітився на посланні Путіна (фото)
Живковича було оголошено персоною нон ґрата на території Румунії
фото скріншот відео

Братислав Живкович воював проти української армії на боці проросійських сепаратистів упродовж 2014-2015 років

Російський шпигун Братислав Живкович, оголошений у Румунії персоною нон ґрата у 2017 році, був присутній на виступі Володимира Путіна у вівторок, 21 лютого. Про це повідомляє румунське видання Stirile pro-tv.

У виданні нагадали, що цей громадянин Сербії воював проти української армії на боці проросійських сепаратистів упродовж 2014-2015 років. Порушену проти нього кримінальну справу розслідує Генеральна прокуратура України за участь у обстрілах українських військ у Донецькій та Луганській областях.

Сербський шпигун, який воював проти України, засвітився на посланні Путіна (фото) фото 1

У 2017 році Братислав Живкович кілька разів їздив до Румунії з метою збору інформації, яка становить ризики та загрози національній безпеці. Зокрема, він висловив зацікавленість в отриманні секретних документів щодо критичної інфраструктури та військових об’єктів Румунії та НАТО, розташованих на південному сході країни.

Живковича звинуватили у тому, що він здійснив підготовчі дії для отримання та передачі державної таємниці іноземній організації, а також створенні інформаційних мереж на території Румунії.

Того ж року його було оголошено персоною нон ґрата на території Румунії та вислано за межі країни.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив із посланням до Федеральних зборів, проте витримати «цікаву» промову диктатора змогли не всі присутні. Так, колишній президент Росії, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв настільки «уважно» слухав главу країни-агресорки, що під час його виступу просто заснув.

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Теги: Сербія відео президент шпигун путін Дмитро Медведєв прокуратура

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