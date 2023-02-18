Вашингтон подякував Сербії за підтримку України

Ентоні Блінкен та Олександр Вучич зустрілися на Мюнхенській конференції з безпеки

Попри попередні неоднозначні заяви президента Вучича, Ентоні Блінкен вважає, що Сербія підтримує Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував президенту Сербії Олександру Вучичу за підтримку України, а також обговорив питання нормалізації відносин із Косово. Про це глава Держдепу США повідомив у Twitter.

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«Провів сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки продуктивну розмову із президентом Сербії Олександром Вучичем. Ми обговорили важливість нормалізованих відносин із Косово, і я висловив нашу подяку за те, що Сербія продовжує підтримувати Україну», – написав Блінкен, не уточнивши, про яку підтримку йдеться.

Блінкен також наголосив, що Вашингтон поділяє прагнення Сербії до майбутнього в ЄС.

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Нагадаємо, нещодавно Вучич повідомив, що вже дуже давно не спілкувався з Путіним і назвав фейком те, що Сербія завжди підтримує Росію. Також президент Сербії публічно визнав Крим та Донбас українською територією.

Водночас Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій проти РФ й запроваджувати їх не збирається. Вучич заявив, що буде виступати проти приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії, аж поки «над нашими головами не буде меча».

Раніше глава МВС Сербії заявив, що його країні не місце в ЄС, а для його країни «дружба з РФ є найважливішою».

На початку лютого Вучич заявив, що очікує великої ескалації конфлікту в Україні, адже переконаний, що американці нададуть Україні винищувачі.

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