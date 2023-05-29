Президентка Греції розпустила новообраний парламент

Це другий випадок в історії, коли у Греції був «дводенний» парламент

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу офіційно розпустила новообраний парламент та призначила нову дату виборів на 25 червня. Обраний на цих виборах парламент має зібратися 3 липня. Про це передає видання Ekathimerini.

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Це другий випадок в історії, коли Греція отримала «дводенний» парламент з моменту відновлення демократії у 1974 році. Вперше країна зіштовхнулася з цим явищем після виборів у травні 2012 року, коли парламентарі також не змогли сформувати уряд.

Нагадаємо, що на виборах до парламенту Греції 21 травня партія «Нова демократія» чинного на той час прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса отримала 40,8% голосів, а опозиційна «Сіріза» набрала 20,1%. Голосів у «Нової демократії» виявилось недостатньо для формування уряду, тому Міцотакіс одразу заявив про необхідність проведення повторних виборів.

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У травні стало відомо, що уряд Угорщини отримав підтримку уряду Греції у своєму перешкоджанні новим санкціям проти Росії.

Також Греція офіційно висловилась проти військової підтримки України, адже це, нібито, може зашкодити обороноздатності греків.