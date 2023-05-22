Парламентські вибори в Греції: оголошено перші результати

Лідирує партія чинного прем'єра, однак голосів для виключення другого туру голосування ще недостатньо

Партія чинного прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса «Нова демократія» лідирує на дострокових виборах до парламенту у Греції. Екзит-пол демонструє явну перевагу над головним конкурентом. Про це повідомляє Ekathimerini.

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У неділю 21 травня о 19:00 у Греції закрились виборчі дільниці, триває підрахунок голосів. Попередньо, політична сила Міцотакіса «Нова демократія» набирає приблизно 40% голосів.

Ліва опозиційна партія колишнього прем’єр-міністра Алексіса Ціпраса СІРІЗА, яка є головною конкуренткою «Нової демократії», отримала приблизно 20%.

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Решту голосів виборців розділили між собою ПАСОК (9,5%-12,5%), «Комуністична партія Греції» (6%-8%), «Грецьке рішення» (4,5-5%).

За словами соціологів, для повної перемоги «Нової демократії» потрібно понад 45%. Якщо жодна з партій не отримає абсолютної перемоги, президент дасть трьом провідним політичним силам триденний мандат на формування уряду. Якщо всі вони зазнають невдачі, відбудуться повторні вибори.

Водночас голова Європейської народної партії Греції Манфред Вебер уже привітав чинного прем'єра з перемогою:

«Ці вибори є великою перемогою Кіріакоса Міцотакіса. Економічний поворот реальний, і громадяни хочуть, щоб це продовжувалося. Браво всім, хто зробив внесок у цей успіх, особливо моєму дорогому другу Кіріакосу», – сказав Вебер.

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Нагадаємо, Петро Порошенко в інтерв’ю грецькому телеканалу Skai TV закликав владу Греції визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією. П’ятий президент також зазначив, що Україна розраховує на підтримку Греції у питанні членства в НАТО.

Раніше Греція офіційно висловилась проти військової підтримки України, адже це, нібито, може зашкодити обороноздатності греків.