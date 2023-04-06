Греція зізналась, що не готова до військової підтримки України та озвучила причину

Греція відмовилася підтримувати Україну нібито через шкоду для своєї обороноздатності

Греція офіційно висловилась проти військової підтримки України, адже це, нібито, може зашкодити обороноздатності греків. Про це висловився голова міноборони країни Нікос Панайотопулос під час зустрічі з Олексієм Резніковим. Його цитує видання Kathimerini.

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Оцінюючи можливість країни надати підтримку Києву, Панайотопулос підкреслив, що Афіни передадуть, що зможуть, однак це жодною мірою не повинно послаблювати їхню власну обороноздатність.

Наголошувалося, що ці висловлювання прозвучали під час зустрічі міністра оборони Греції Нікоса Панайотопулоса з його українським колегою Олексієм Резніковим.

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Сам прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс під час його візиту до Афін повторив держсекретарю США Ентоні Блінкену нездатність Греції надати ракети С-300 російського виробництва. А міністр національної оборони під час різноманітних контактів, останньою з яких була його зустріч із сенатором Ріком Скоттом кілька днів тому, підкреслив, що навіть якщо відносини між Грецією та Туреччиною покращуються, ставлення позиція Греції у війні України та Росії залишиться незмінною.

Нагадаємо, крім С-300, українська сторона запросила зенітні комплекси малої та середньої дальності запити на які Афіни відхилили ще минулого року в березні і відтоді неодноразово повторювали, зазначив Кіріакос Міцотакіс.

Найважливішою причиною відхилення українських запитів наразі є той факт, що дозвіл на виробництво російської системи в Україні може залучити Афіни до багаторічної судової тяганини. Однак у будь-якому випадку Греція хоче змінити протиповітряні системи російського виробництва, намагаючись відмовитися від систем, які незабаром застаріють і не матимуть можливості підтримки.

Зважаючи на таке загальне ставлення Афін, з української сторони також було поставлене питання щодо можливості передачі армії реактивних систем залпового вогню РМ-70 чехословацького та східнонімецького виробництва, але відповіді також поки не надійшло.

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Раніше голова Генерального штабу національної оборони Греції генерал Костянтинос Флорос повідомив, що його країна нібито готова передати Україні ще одну партію БМП-1, артилерійські снаряди та боєприпаси до стрілецького озброєння.