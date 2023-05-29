Прем'єр Іспанії розпустив парламент і оголосив дату дострокових виборів

Іспанська соціалістична робітнича партія Санчеса (PSOE) та її молодший союзник Podemos втратили позиції під час регіональних виборів

Іспанія проведе дострокові загальні вибори 23 липня

Сьогодні, 29 травня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про розпуск парламенту та призначив дострокові вибори на 23 липня, на тлі програшу його партії PSOE. Про це повідомляє Reuters.

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«Я прийняв це рішення, вивчивши результати вчорашніх виборів. Хоча вчорашні вибори мали місцевий і регіональний масштаб, значення голосування несе в собі послання, яке виходить за рамки цього. Ось чому, як прем’єр-міністр і генеральний секретар PSOE, я особисто приймаю результати», – сказав Санчес в телезверненні до нації.

До відома, Соціалістична робітнича партія (PSOE) Санчеса програла на місцевих виборах в Іспанії опозиційним консерваторам.

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Нагадаємо, Іспанія під час майбутнього головування в Раді Європейського Союзу цього року зосередить головний фокус уваги на забезпеченні постійної підтримки України в умовах агресії РФ проти неї.

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