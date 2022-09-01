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Путін назвав нову ціль війни в Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін назвав нову ціль війни в Україні
Російський диктатор розповів про мету «спецоперації» в Україні
фото з відкритих джерел

Керівник країни-агресора у День знань знайшов нову «загрозу» 

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на створення в Україні політичного центру збройної боротьби російської опозиції. Він заявив, що метою так званої «спеціальної військової операції» є ліквідація цього «антиросійського анклаву». Про це російський президент заявив під час спілкування зі школярами на відкритому уроці «Розмова про важливе» у Калінінграді.

«На території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні. Тому хлопці наші, які там воюють, захищають і жителів Донбасу, і захищають саму Росію. І це, безумовно, заслуговує на підтримку всього суспільства», – сказав він.

Водночас Путін зазначив, що розмови про війну це «не зовсім дитяча тема, але вона досить зрозуміла».

«Наше завдання, наша місія, солдат, ополченців Донбасу – цю війну припинити, захистити людей і, звісно, захистити саму Росію», – сказав російський диктатор. 

Нагадаємо, 31 серпня в Ірпені на Київщині відбулося підписання декларації про співпрацю «Російського добровольчого корпусу», легіону «Свобода Росії» та «Національної республіканської армії». Ці організації заявляють, що ведуть збройний опір режиму Володимира Путіна. Організації також домовилися також створити політичний центр, мета якого – представляти їхні інтереси перед органами державної влади різних країн та організовувати спільну інформаційну політику. Керуватиме центром колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов. 

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Теги: путін війна росія

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