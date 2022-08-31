Російська опозиція починає збройний опір Путіну: підписано декларацію

«Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та «Національна республіканська армія» створюють спільний політичний центр в Україні

31 серпня в Ірпені на Київщині відбулося підписання декларації про співпрацю «Російського добровольчого корпусу», легіону «Свобода Росії» та «Національної республіканської армії». Ці організації заявляють, що ведуть збройний опір режиму Володимира Путіна. Про це повідомив колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов.

Пономарьов опублікував текст декларації (її назвали Ірпінською декларацією). Підписанти документа заявляють, що мають спільне «завдання зі звільнення Росії від путінської тиранії, припинення терору кремлівських силовиків проти громадян своєї та інших країн і якнайшвидше припинення агресивної війни проти України».

Організації домовилися координувати свої дії «щодо збройного опору путінському фашизму», вести спільну інформаційну політику і вирішили, що, зберігаючи символіку своїх підрозділів, «приймають спільний біло-синьо-білий прапор як символ спільної боротьби».

«Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та «Національна республіканська армія» домовилися також створити політичний центр, мета якого – представляти їхні інтереси перед органами державної влади різних країн та організовувати спільну інформаційну політику. Керуватиме центром Пономарьов.

«Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та «Національна республіканська армія» підтверджують, що вони взяли зброю в руки, щоб боротися виключно з узурпаторами влади в Росії, підбурювачами та організаторами війни та їх прислужниками і фінансистами. Прості мирні громадяни Росії, обдурені путінською пропагандою, не є нашими ворогами – вони ті, кого легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» і «Національна республіканська армія» будуть захищати і звільнять від незаконної влади, що дискредитувала себе. Наша мета – вільна демократична Росія, побудована на засадах самоврядування громадян та соціальної справедливості, без олігархії та корупції, без поліцейського насильства та свавілля чиновників, без воєн та анексій, без колоній та окупованих територій, де кожен народ, який живе в країні, сам обирає свій шлях», – ідеться у декларації.

«Національна республіканська армія» – партизанська мережа, що діє підпільно біля РФ. Стала відома після взяття відповідальності за ліквідацію путінської пропагандистської Дарії Дугіної та замаху на ідеолога війни Олександра Дугіна. До цього в її активі були підпали російських військкоматів та автомобілів російських військових «волонтерів», а також акти саботажу на залізниці.

Підписанти декларації закликали російську опозицію та громадян РФ «відкинути всі сумніви та розбіжності та долучитися до боротьби».

«Тільки безкомпромісні і рішучі силові дії можуть зупинити злочинну банду Путіна та його поплічників, які не зупиняються ні перед чим для задоволення своїх непомірних апетитів і амбіцій. Часи мирного протесту пройшли безповоротно. Лютневе масштабне вторгнення в Україну ставить питання руба: кремлівський режим має бути знищений в ім'я миру на планеті та збереження життів росіян та українців», – наголошують у декларації.

Як відомо, у березні 2022 року було оголошено про створення підрозділу ЗСУ – легіону «Свобода Росії». Він складається з росіян-добровольців, зокрема військовополонених, які вирішили боротися за Україну та вільну Росію проти путінських військ. Серед бійців легіону «Свобода Росії» є колишній віцепрезидент російського «Газпромбанку» Ігор Волобуєв, який виїхав із Росії в Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Російський добровольчий корпус» – сформований у серпні 2022 року підрозділ російських добровольців правих поглядів, що воюють за Україну з 2014 року (вихідці з полку «Азов» та інших підрозділів). Вони зараз воюють у складі сил Територіальної оборони України.

Нагадаємо, раніше було анонсовано, що легіон «Свобода Росії» (Легіон), Російський Добровольчий Корпус (РДК) та Національна Республіканська Армія (НРА) 31 серпня на Київщині підпишуть Декларацію про співпрацю та створять спільний центр, який очолить політик Ілля Пономарьов.

Також нагадаємо, що відповідальність за вбивство доньки «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе так звана «Національна Республіканська Армія» – російська партизанська організація. Про це заявив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.