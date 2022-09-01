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Путін та труна. Нове фото диктатора вразило соцмережі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін та труна. Нове фото диктатора вразило соцмережі
Горбачов помер 30 серпня
фото: росЗМІ

Путін попрощався з Горбачовим

Російський диктатор Володимир Путін відвідав прощальну церемонію з першим і останнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«Путін попрощався з Горбачовим, поклав букет бордових троянд. Він кілька хвилин стояв біля труни і вклонився», – йдеться у повідомленні.

Народний депутат Олексій Гончаренко уже прокоментував фото Путіна біля труни Горбачова. «Одного дня ми прокинемось, і на місці Путіна буде стояти пес Патрон, а в труні буде – Путін», – написав він. У відповідь дописувачі Гончаренка одразу почали коментувати фото. «Краще прокинувшись одного ранку, побачити на місці Путіна та кремля чудову зелену галявину з зоною відпочинку», «Лежати в труні то дуже велика честь для цього чорта. тільки страта через повішання».

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко написав: «Путін вклонився тілу Горбачова та перехрестився в залі Центральної клінічної лікарні, де зранку випав з вікна шостого поверху глава ради директорів «Лукойл». «СовПадєніє»?».

Як повідомлялося, похорон Михайла Горбачова відбудеться в суботу, 3 вересня, на Новодівичому кладовищі Москви. 

Нагадаємо, про смерть Горбачова стало відомо 30 серпня. 

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Теги: путін Михайло Горбачов

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