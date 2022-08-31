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«Мозковий центр» повалення режиму Путіна діятиме в Україні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Мозковий центр» повалення режиму Путіна діятиме в Україні
 Центр планує повалення диктатури Кремля 
фото: Ілля Пономарьов/ Facebook

На Київщині запрацює політичний центр збройної боротьби російської опозиції

Легіон «Свобода Росії» (Легіон), Російський Добровольчий Корпус (РДК) та Національна Республіканська Армія (НРА) 31 серпня на Київщині підпишуть Декларацію про співпрацю та створять спільний центр, який очолить політик Ілля Пономарьов. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

У декларації встановлять принципи діяльності російської збройної опозиції, яка веде війну з путінським режимом з обох боків фронту. Також буде проголошено єдину символіку збройного антипутінського опору.

Місце підписання вибрали символічне – на місці запеклих боїв із путінськими загарбниками, однак представників просять не розголошувати його з міркувань безпеки.

Від імені бійців Національної Республіканської Армії, які діють на території РФ, документ підпише Ілля Пономарьов. 

Нагадаємо, раніше олігарх Дерипаска заговорив про повалення режиму Путіна. Однак за його словами, нема ніякого потенціалу щодо зміни режиму у РФ.

«Опозиція віддала перевагу красивим краєвидам європейським, всьому іншому, і ретирувалася з життя країни… Чекати, що Михайло Маратович Фрідман, чи Авен, чи Ходорковський візьмуть зброю і на танках прорвуться до Брянська – навряд чи. Не ті люди», – сказав Дерипаска, додавши, що «це ні в якому разі не закид».

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Теги: росія війна Київщина опозиція

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