Путін порівняв себе з Петром I та згадав про його 21-річну війну

Президент РФ знову спантеличив своїми трактуваннями історичних подій та проведенням досить дивних паралелей

Президент РФ Володимир Путін, який раніше порівнював себе з царем Миколою I після захоплення Криму, тепер приміряв на себе долю іншого царя – Петра I. Про це він сказав на зустрічі з молодими підприємцями, інженерами та вченими.

«Те, що нам доводиться захищати себе, боротися за це, це природні речі. Наразі ми були на виставці, присвяченій Петру I. Майже нічого не змінилося. Дивно! Петро Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював із Швецією, щось відкидав. Нічого не відкидав, він повертав. Там, де Петербург заснований – коли він заклав цю столицю, жодна з країн Європи не визнавала цієї столиці, визнавали її за Швецією. А там споконвіку поряд з фінно-угорськими народами жили слов'яни, причому територія перебувала під контролем Російської держави. Чого він поліз туди? Повертав. І зміцнював», – заявив Путін.

Російський президент переконаний, що зараз він, ведучи загарбницьку війну проти України та протистоячи усьому цивілізованому світові, «повертає і зміцнює», як Петро I.

«Судячи з усього, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати. І якщо ми виходитимемо з того, що ці базові цінності становлять основу нашого існування, ми, безумовно, досягнемо успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять», – зазначив Путін.

Як відомо, Велика північна війна між коаліціями Швеції та Московії тривала з 1700 по 1721 рік. У результаті Північної війни Московське царство отримало вихід до Балтійського моря, вирішивши одне зі своїх головних історичних завдань, тоді як Швеція втратила статус великої держави.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна та його прибічників.