Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Путіна

Указ Зеленського набирає чинності з дня його опублікування

Санкції також торкнулися Пєскова, прем'єра Мішустіна та міністра оборони Шойгу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти президента Росії Володимира Путіна та його прибічників. Відповідний документ № 400/2022 опублікований на сайті Офісу президента.

Цим же указом санкції запроваджено проти прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра оборони Росії Сергія Шойгу, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева, віце-прем'єрів Андрія Білоусова та Тетяни Голікової. Загалом у списку більше 260 росіян та 236 підприємств.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в тексті указу.

Санкції запроваджено безстроково. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялося, що чотири яхти, до яких має відношення президент Росії Володимир Путін, потрапили до нового санкційного списку міністерства фінансів США.