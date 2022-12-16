Візит Путіна до Білорусі: стали відомі нові деталі

На зустрічі будуть присутні міністри оборони двох країн

На майбутній зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка будуть також присутні міністри оборони двох країн. Зокрема передбачається, що міністр Віктор Хренін та Сергій Шойгу приєднаються до зустрічі диктаторів. Про це повідомив помічник міністра оборони Білорусь з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко у Twitter.

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«19 грудня в Мінську очікуються переговори президентів РБ і РФ з питань безпеки Союзної держави. У вузькому складі в переговорах візьмуть участь міністри оборони РБ і РФ», – написав він.

Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Путін з урядовою делегацією відвідає Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення. Важливою темою у переговорному порядку денному стане співпраця в енергетичній сфері.

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Як повідомив Генштабу ЗСУ, Білорусь, ймовірно, готується до вступу у війну.

Крім того, ЗСУ попередили про загрозу посилення ракетних ударів із Білорусі. На території Білорусі немає необхідної кількості авіації РФ для ведення сухопутних наступальних дій.