Головна Світ Політика
search button user button menu button

Візит Путіна до Білорусі: стали відомі нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Путіна до Білорусі: стали відомі нові деталі
Фото: Getty Images

На зустрічі будуть присутні міністри оборони двох країн

На майбутній зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка будуть також присутні міністри оборони двох країн. Зокрема передбачається, що міністр Віктор Хренін та Сергій Шойгу приєднаються до зустрічі диктаторів. Про це повідомив помічник міністра оборони Білорусь з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко у Twitter.

«19 грудня в Мінську очікуються переговори президентів РБ і РФ з питань безпеки Союзної держави. У вузькому складі в переговорах візьмуть участь міністри оборони РБ і РФ», – написав він.

Нагадаємо, 19 грудня президент Росії Путін з урядовою делегацією відвідає Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення. Важливою темою у переговорному порядку денному стане співпраця в енергетичній сфері.

Як повідомив Генштабу ЗСУ, Білорусь, ймовірно, готується до вступу у війну.

Крім того, ЗСУ попередили про загрозу посилення ракетних ударів із Білорусі. На території Білорусі немає необхідної кількості авіації РФ для ведення сухопутних наступальних дій.

Читайте також: «Лукашенко – маріонетка Путіна». Ображений білоруський диктатор відреагував
Теги: Олександр Лукашенко путін Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена та Адолфас двічі за цей рік покидали Литву більш ніж на пів року, чоловік отримав паспорт Росії ще у 2022 році 
Литва позбавила громадянства чоловіка екскоханки Шойгу
13 грудня, 19:32
Шойгу цинічно пояснив, навіщо вбиває українців  
Шойгу цинічно пояснив, навіщо вбиває українців  
6 грудня, 12:30
Чим Україні загрожує візит Шойгу до Білорусі
Візит Шойгу до Мінська: чому це може бути новою загрозою для України
6 грудня, 22:58

Політика

Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму
США назвали загрозливі наслідки деокупації Криму
Візит Путіна до Білорусі: стали відомі нові деталі
Візит Путіна до Білорусі: стали відомі нові деталі
«Это ракеты добра». Як пропагандисти назвали масовий терор України
«Это ракеты добра». Як пропагандисти назвали масовий терор України
«Що ми робимо в Україні?». В етері російського каналу прозвучала правда (відео) 
«Що ми робимо в Україні?». В етері російського каналу прозвучала правда (відео) 
Формула миру. Кремль знайшов, за що похвалити Кіссінджера
Формула миру. Кремль знайшов, за що похвалити Кіссінджера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
32K
Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня
22K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
18K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
13K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
12K
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту