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Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Лукашенко виказав претензію Москві і попросив «єдине» у Путіна (відео)
Диктатор старанно відпрацьовує методичку Кремля
скріншот із відео

Все, про що переймається Мінськ – аби Москва не перекрила їм газ 

Самопроголошений Олександр Лукашенко занепокоївся, що в Білорусі та країни-окупантки Росії нерівні умови в сфері економіки. Про це він заявив на нараді і виклав вимогу до Кремля: Лукашенко хоче створити рівні умови для роботи суб'єктів господарювання.  

«Важливо, щоб ціни на газ, нафту були не захмарними за цих рівних умов. Але це абсолютно не головне. Можна сказати, це навіть неважливо. Головне – щоб у росіян і у нас були рівні ціни на енергоносії та інші напрями нашої діяльності. Це головне», – заявив білоруський диктатор.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив, що сам керує країною «за Конституцією». Так він відреагував на слова про те, що «Лукашенко – маріонетка Путіна».

До слова, на майбутній зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка будуть також присутні міністри оборони двох країн. Зокрема передбачається, що міністр Віктор Хренін та Сергій Шойгу приєднаються до зустрічі диктаторів. 19 грудня президент Росії Путін з урядовою делегацією відвідає Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». 

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Теги: Олександр Лукашенко Білорусь диктатор

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