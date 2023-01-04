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Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі

Олександра Садова
glavcom.ua
Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі
фото з відкритих джерел

Раніше Путін заявляв, що «Адмірал Горшков» стане першим кораблем, який отримає ядерні ракети із швидкістю польоту 12 тис. км/год

Диктатор Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу вивели на фронт фрегат «Адмірал Горшков» із гіперзвуковими ракетними системами «Циркон». Про це повідомляють росЗМІ.

Путін у новому році вийшов на зв'язок із міністром оборони Шойгу. Вони обмінялися привітаннями та відправили у плавання фрегат «Адмірал Горшков» із гіперзвуковою зброєю.

«Фрегат здійснить похід по Атлантичному та Індійському океанам та Середземному морю. Під час походу "Адмірал Горшков" відпрацьовуватиме застосування гіперзвукових ракет "Циркон», - заявив глава міноборони РФ Сергія Шойгу.

Зазначають, що на корабель завантажено боєкомплект ракет «Циркон», «Калібр», засоби протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії, тож «екіпаж корабля готовий до виконання завдань бойової служби».

Фрегат «Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков» – російський фрегат з керованим ракетним дальної дії, що входить до складу 43-ї дивізії ракетних кораблів Північного флоту Росії у Сєвєроморську. Корабель названий на честь героя Радянського Союзу Сергія Горшкова.

«Адмірал Горшков» закладено 1 лютого 2006 року. Фрегат спущений на воду 29 жовтня 2010 року. Це перший великий надводний бойовий корабель, закладений на верфях Росії після розпаду СРСР. Плануються до побудови 10-15 кораблів цього проекту.

Нагадаємо, 31 липня 2022 року Путін заявив, що «Адмірал Горшков» стане першим кораблем, який отримає ядерні ракети із швидкістю польоту 12 тис. км/год.

Раніше повідомляли, що 28 липня 2018 року фрегат офіційно увійшов у склад Північного флоту Росії.

Урочиста церемонія підйому прапора на головному фрегаті проекту 22350 «Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков» відбулася в Санкт-Петербурзі.

Фрегати проекту 22350 мають наступні характеристики: водотоннажність - 5000 тонн, довжина - 135 метрів, швидкість - до 29 вузлів, дальність плавання - 4500 миль, автономність - 30 діб, екіпаж - 170 осіб. Кораблі цього проекту є носіями крилатих ракет «Калібр» і / або «Онікс».

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Теги: корабель флот росія путін Сергій Шойгу

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