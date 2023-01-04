Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі

Раніше Путін заявляв, що «Адмірал Горшков» стане першим кораблем, який отримає ядерні ракети із швидкістю польоту 12 тис. км/год

Диктатор Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу вивели на фронт фрегат «Адмірал Горшков» із гіперзвуковими ракетними системами «Циркон». Про це повідомляють росЗМІ.

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Путін у новому році вийшов на зв'язок із міністром оборони Шойгу. Вони обмінялися привітаннями та відправили у плавання фрегат «Адмірал Горшков» із гіперзвуковою зброєю.

«Фрегат здійснить похід по Атлантичному та Індійському океанам та Середземному морю. Під час походу "Адмірал Горшков" відпрацьовуватиме застосування гіперзвукових ракет "Циркон», - заявив глава міноборони РФ Сергія Шойгу.

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Зазначають, що на корабель завантажено боєкомплект ракет «Циркон», «Калібр», засоби протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії, тож «екіпаж корабля готовий до виконання завдань бойової служби».

Фрегат «Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков» – російський фрегат з керованим ракетним дальної дії, що входить до складу 43-ї дивізії ракетних кораблів Північного флоту Росії у Сєвєроморську. Корабель названий на честь героя Радянського Союзу Сергія Горшкова.

«Адмірал Горшков» закладено 1 лютого 2006 року. Фрегат спущений на воду 29 жовтня 2010 року. Це перший великий надводний бойовий корабель, закладений на верфях Росії після розпаду СРСР. Плануються до побудови 10-15 кораблів цього проекту.

Нагадаємо, 31 липня 2022 року Путін заявив, що «Адмірал Горшков» стане першим кораблем, який отримає ядерні ракети із швидкістю польоту 12 тис. км/год.

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Раніше повідомляли, що 28 липня 2018 року фрегат офіційно увійшов у склад Північного флоту Росії.

Урочиста церемонія підйому прапора на головному фрегаті проекту 22350 «Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков» відбулася в Санкт-Петербурзі.

Фрегати проекту 22350 мають наступні характеристики: водотоннажність - 5000 тонн, довжина - 135 метрів, швидкість - до 29 вузлів, дальність плавання - 4500 миль, автономність - 30 діб, екіпаж - 170 осіб. Кораблі цього проекту є носіями крилатих ракет «Калібр» і / або «Онікс».

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