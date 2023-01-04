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Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів

Олександра Садова
glavcom.ua
Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів
зображення ілюстративне
фото з відкритих джерел

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі

На бойовому чергуванні Росія тримає в Чорному морі три військових кораблі, а в Азовському морі – два кораблі. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

За інформацією військового командування ВМС, станом на 4 січня:

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожих кораблі;
  • на Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

За останню добу, в інтересах російської федерації прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 23 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 18 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС зазначилили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму росіяни тримають носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Воєнна розвідка України слідкує за переміщеннями ядерної зброї Росії, зокрема тактичного рівня, та знає, де вона розташована. 

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що країна-терорист має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї: як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням. 

Також російський терористичний режим прагне за всяку ціну нав'язати Україні переговори, оскільки планує виграти час і піти від відповідальності за розв'язання агресивної війни. 

За словами Подоляка, Україна не зацікавлена в переговорах з кримінальниками, майбутніми підсудними на міжнародному трибуналі.

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Теги: росія Чорне море війна корабель Азовське море

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