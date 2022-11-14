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Очільники розвідки США та Росії провели перемовини: деталі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Очільники розвідки США та Росії провели перемовини: деталі
Директор ЦРУ Білл Бернс зустрівся з російським колегою в понеділок
фото з відкритих джерел

Спілкування спецслужбовців відбулося в Туреччині

Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з главою служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним 14 листопада в Анкарі. Про це повідомляє CNN із посиланням на речника Ради національної безпеки. Як повідомляється, зустріч відбулася в рамках поточних зусиль США щодо «спілкування з Росією щодо управління ризиками» та обговорення випадків «несправедливо затриманих громадян США».

«Ми дуже відкрито говорили про те, що у нас є канали для спілкування з Росією щодо управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності, – сказав речник. – У рамках цих зусиль Білл Бернс сьогодні перебуває в Анкарі, щоб зустрітися зі своїм колегою з російської розвідки».  

Раніше CNN повідомляв, що радник з національної безпеки Джейк Салліван також зв’язався зі своїми російськими колегами, щоб попередити їх про наслідки, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні. Речник підкреслив, що Бернс «не веде жодних переговорів»: «Він не обговорює врегулювання війни в Україні. Він передає повідомлення про наслідки використання ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності. Він також підніме справи несправедливо затриманих громадян США».

Крім того, США поінформували Україну про зустріч перед візитом Бернса.  

«Ми твердо дотримуємося нашого фундаментального принципу: нічого про Україну без України», – сказав речник.  

Протягом останнього року адміністрація Байдена кілька разів посилала Бернса на переговори з росіянами, використовуючи досвідченого дипломата та колишнього посла США в Росії як ключового посередника, оскільки американо-російські відносини продовжували погіршуватися. Бернса відправили до Москви в листопаді минулого року, перед тим, як Росія вторглася в Україну, щоб попередити Кремль про наслідки вторгнення. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Анкарі проходять переговори між російською та американською делегаціями. Для цього до турецької столиці прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Раніше ця зустріч публічно не анонсувалася.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Теги: переговори радник росія США

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