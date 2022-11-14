Очільники розвідки США та Росії провели перемовини: деталі

Спілкування спецслужбовців відбулося в Туреччині

Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з главою служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним 14 листопада в Анкарі. Про це повідомляє CNN із посиланням на речника Ради національної безпеки. Як повідомляється, зустріч відбулася в рамках поточних зусиль США щодо «спілкування з Росією щодо управління ризиками» та обговорення випадків «несправедливо затриманих громадян США».

«Ми дуже відкрито говорили про те, що у нас є канали для спілкування з Росією щодо управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності, – сказав речник. – У рамках цих зусиль Білл Бернс сьогодні перебуває в Анкарі, щоб зустрітися зі своїм колегою з російської розвідки».

Раніше CNN повідомляв, що радник з національної безпеки Джейк Салліван також зв’язався зі своїми російськими колегами, щоб попередити їх про наслідки, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні. Речник підкреслив, що Бернс «не веде жодних переговорів»: «Він не обговорює врегулювання війни в Україні. Він передає повідомлення про наслідки використання ядерної зброї Росією та ризики ескалації для стратегічної стабільності. Він також підніме справи несправедливо затриманих громадян США».

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Крім того, США поінформували Україну про зустріч перед візитом Бернса.

«Ми твердо дотримуємося нашого фундаментального принципу: нічого про Україну без України», – сказав речник.

Протягом останнього року адміністрація Байдена кілька разів посилала Бернса на переговори з росіянами, використовуючи досвідченого дипломата та колишнього посла США в Росії як ключового посередника, оскільки американо-російські відносини продовжували погіршуватися. Бернса відправили до Москви в листопаді минулого року, перед тим, як Росія вторглася в Україну, щоб попередити Кремль про наслідки вторгнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Анкарі проходять переговори між російською та американською делегаціями. Для цього до турецької столиці прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Раніше ця зустріч публічно не анонсувалася.

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Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.