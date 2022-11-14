До Туреччини на таємні переговори зі США прибув головний розвідник Росії – ЗМІ

Кремль не підтверджує і не спростовує візит Сергія Наришкіна до Анкари

Ні російська, ні американська сторона офіційно не анонсували переговорів у Туреччині

В Анкарі проходять переговори між російською та американською делегаціями. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

За інформацією видання, до турецької столиці прилетів директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Раніше ця зустріч публічно не анонсувалася.

Якої тематики стосуються переговори, а також коли їх буде завершено, наразі не повідомляється. Також відомо, що офіційно ці переговори раніше не анонсувалися ні російською, ні американською стороною.

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Відомості про проведення переговорів між російською та американською делегаціями не підтвердив та не спростував офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова нещодавно заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною та союзниками «з урахуванням реалій, які складаються зараз».