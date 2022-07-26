Родини російських військових звернулися до Путіна із проханням

Понад 100 сімей звернулися до Путіна з надією, що диктатор припинить кидати у війну росіян

Понад 100 сімей російських військових звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою знайти їхніх синів, чоловіків і братів, які були відправлені на війну в Україну. Про це повідомляє «Північ Реалії».

Зазначається, що органи влади надають родичам тільки відписки: одні кажуть, що рідні живі, інші – що пропали безвісти або загинули.

«Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають в статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ понад п'ять місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно відомостей, які постійно в них змінюються. Родичам доводиться шукати факти і доводити самим, що їхній син, чоловік в полоні або загинув – так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає», – йдеться в листі.

Звернення батьки і дружини військових особисто передали в приймальну адміністрацію Путіна 26 липня.

Під листом підписалося 106 осіб. Росіяни також вимагають створити в кожному регіоні РФ пункт, де родичам військовослужбовців допомагатимуть з пошуком живих, полонених, поранених і загиблих близьких, які перебувають в Україні.

Раніше повідомлялося, що РФ намагається заткнути рот родичам 27 моряків із крейсера «Москва».

Як повідомлялося, російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками.

Нагадаємо, мобілізовані «ДНРівці» масово відмовляються йти воювати, а їхні родичі влаштовують акції протесту.