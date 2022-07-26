  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Родини російських військових звернулися до Путіна із проханням
рус
    Політика

    Родини російських військових звернулися до Путіна із проханням

    Звернення батьки і дружини військових особисто передали в приймальну адміністрацію Путіна&nbsp; - Родини російських військових звернулися до Путіна із проханням
    Звернення батьки і дружини військових особисто передали в приймальну адміністрацію Путіна 
    фото з відкритих джерел

    Понад 100 сімей звернулися до Путіна з надією, що диктатор припинить кидати у війну росіян

    Понад 100 сімей російських військових звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою знайти їхніх синів, чоловіків і братів, які були відправлені на війну в Україну. Про це повідомляє «Північ Реалії».

    Зазначається, що органи влади надають родичам тільки відписки: одні кажуть, що рідні живі, інші – що пропали безвісти або загинули.

    «Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають в статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ понад п'ять місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно відомостей, які постійно в них змінюються. Родичам доводиться шукати факти і доводити самим, що їхній син, чоловік в полоні або загинув – так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає», – йдеться в листі.

    Звернення батьки і дружини військових особисто передали в приймальну адміністрацію Путіна 26 липня.

    Під листом підписалося 106 осіб. Росіяни також вимагають створити в кожному регіоні РФ пункт, де родичам військовослужбовців допомагатимуть з пошуком живих, полонених, поранених і загиблих близьких, які перебувають в Україні.

    Раніше повідомлялося, що РФ намагається заткнути рот родичам 27 моряків із крейсера «Москва».

    Як повідомлялося, російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками.

    Нагадаємо, мобілізовані «ДНРівці» масово відмовляються йти воювати, а їхні родичі влаштовують акції протесту.

    Теги: росія окупанти війна Україна чоловік батьки робота окупація солдат #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Родини російських військових звернулися до Путіна із проханням