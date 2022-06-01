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рус
    Події в Україні

    Матері мобілізованих «ДНРівців» влаштовують протести: перехоплення розвідки (аудіо)

    Мобілізовані &laquo;ДНРівці&raquo; відмовляються воювати - Матері мобілізованих «ДНРівців» влаштовують протести: перехоплення розвідки (аудіо)
    Мобілізовані «ДНРівці» відмовляються воювати
    фото з відкритих джерел

    Окупаційна армія ставиться до «мобілізованих» з «ДНР», як до добровольців

    Мобілізовані «ДНРівці» масово відмовляються йти воювати, а їхні родичі влаштовують акції протесту. Про це свідчать нові перехоплення розмов окупантів, які оприлюднила розвідка.

    У перехопленій розмові бойовик з «ДНР» розповідає російському військовому про протести, які відбулись в 115 батальйоні армії окупантів: «Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація. П… (негідники), ви ох… (знахабніли), куди ви наших дітей привели».

    «ДНРівець» також розповів про ставлення окупаційної армії до «мобілізованих» з «ДНР»: «Коли на «передок» кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно».

    Увага, багато ненормативної лексики

    Російський співрозмовник у відповідь пояснює, що у РФ також багато людей не хоче брати участь у війні: «В аеропорту в нас також і «самострілів» (самокаліцтв) вистачає. Також ніхто не хоче їхати сюди».

    Як раніше повідомлялося, через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак.

    Теги: росія окупанти «ДНР» війна добровольці мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Матері мобілізованих «ДНРівців» влаштовують протести: перехоплення розвідки (аудіо)