Поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників: перехоплення СБУ

Окупанти скаржаться рідним на харчування

Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

На одному із записів окупант поскаржився дружині на харчування. «Он, банки привезли консервації: якась закуска, морковка, капуста… Ми одразу викинули. Х**ня повна, як поросятам», – заявив рашист.

Він додає, що їхні пайки йдуть «наліво», і винні в цьому командири, які їх перепродують.

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На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків. «Собаку! М’яса охота ж!» – відповів російський окупант.

Судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників. «Друга армія світу» продовжує пробивати дно.

Як раніше повідомлялося, російські військові їдять собак на Херсонщині. Нагадаємо, СБУ оприлюднила цікаве відео, як кадирівці воюють із соснами на Луганщині.