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РФ перекинула із Сирії до України С-300 – New York Times

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ перекинула із Сирії до України С-300 – New York Times
Зенітно-ракетні системи С-300 мають дальність стрільби 25-30 км
фото з відкритих джерел

Зникла одна з кількох перешкод для підтримки Ізраїлем України

Американська газета New York Times з посиланням на західні та ізраїльські обізнані джерела стверджує, що Росія перекинула із Сирії в Україну значну частину свого сирійського контингенту та зенітно-ракетні системи С-300.

Два західні дипломати та один високопоставлений ізраїльський військовий чиновник сказали газеті на умовах анонімності, що Росія вивела з Сирії два батальйони, тобто до 1600 солдатів (один зі співрозмовників газети вважає, що навіть набагато більше). Але особливо примітним виданню здається, що Росія, як стверджується, перекинула в Україну свої С-300.

«Побоювання, що С-300 може бути застосований проти ізраїльських літаків, були головною причиною, через яку Ізраїль досі відхиляв прохання України дати їй зброю», – пише газета.

Ізраїльський чиновник також повідомив, що кілька російських командувачів були передислоковані з Сирії в Україну, тоді як російське військове керівництво в Москві стало менш залученим до повсякденного управління операціями в Сирії.

Офіційно не підтверджені повідомлення про те, що Росія перекидає або готується перекинути частину свого сирійського контингенту в Україну, під час війни з'являлися неодноразово, як мінімум – у травні та вересні.

До слова, нещодавно Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії.

 

Теги: війна Україна Ізраїль росія Сирія

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