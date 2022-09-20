Росія планує перекинути полк із Сирії на підмогу окупантам в Україні

Росіяни хочуть перекинути своїх солдатів із Сирії через провал прихованої мобілізації

Російські загарбники вирішили перекинути свій парашутно-десантний полк із Сирії до України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ .

За даними українського військового командування, росіяни хочуть перекинути своїх солдатів із Сирії через провал прихованої мобілізації.

«Керівництвом російської федерації прийнято рішення про виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшу підготовку до перекидання на територію України», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, триває двісті дев’ята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.