Росія випустила ракету по Казахстану
РФ провела випробування балістичної ракети
Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка була випущена по території Казахстану. Про це повідомляє «Комерсантъ».
Пуск відбувся нібито з полігону «Капустін Яр» в Астраханській області. Повідомляється, що навчальна бойова частина МБР вразила ціль на полігоні «Сари-Наган» у Казахстані.
За даними міноборони Росії, пуск дозволив підтвердити правильність «схемно-конструктивних та технічних рішень», які застосовуються при розробці нових комплексів стратегічного призначення.
Раніше повідомлялося, що Росія розпочинає випробування своєї ядерної зброї. Як заявив російський диктатор, у США триває розробка нових типів ядерних боєприпасів. У зв'язку з цим Росія має приготуватися до випробування своєї ядерної зброї.
Крім того, російський диктатор Володимир Путін заявив про призупинення участі його країни у ядерній угоді – Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).
Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», але він виявився невдалим.
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