РФ провела випробування балістичної ракети

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка була випущена по території Казахстану. Про це повідомляє «Комерсантъ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пуск відбувся нібито з полігону «Капустін Яр» в Астраханській області. Повідомляється, що навчальна бойова частина МБР вразила ціль на полігоні «Сари-Наган» у Казахстані.

За даними міноборони Росії, пуск дозволив підтвердити правильність «схемно-конструктивних та технічних рішень», які застосовуються при розробці нових комплексів стратегічного призначення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Росія розпочинає випробування своєї ядерної зброї. Як заявив російський диктатор, у США триває розробка нових типів ядерних боєприпасів. У зв'язку з цим Росія має приготуватися до випробування своєї ядерної зброї.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін заявив про призупинення участі його країни у ядерній угоді – Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», але він виявився невдалим.