Лякалка Путіна: як Росія озброюється ракетою «Сармат» уже дев'ять років

Країна-агресорка на чолі з диктатором ще з 2014 року безуспішно намагається залякати Україну та світ

Президент Росії Володимир Путін наприкінці року вкотре заявив, що найближчим часом на бойове чергування буде поставлено міжконтинентальні балістичні ракети «Сармат».

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Як зазначили в українській розвідці, країна-агресорка рік у рік згадує цю погрозу, але далі за розмови справа не йде.

«Путін уже два роки це оголошує: «Сармат», усіх на радіоактивний попіл. Просто проаналізуйте останні два роки. Кожен рік вони закінчують тим, що «Сармат» уже майже готовий, проходить останні підготовки до постановки на бойове чергування», – зазначив Кирило Буданов.

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Обіцянки озброїтися «Сарматом» почали звучати в Росії ще у 2014 році, проте з цього так нічого й не вийшло. Портал «Слово і діло» підготував інфографіку: як заяви та очікування росіян про використання міжконтинентальної балістичної ракети не збігаються з реальністю.

Російські діячі намагаються залякати ракетами вже декілька років Слово і діло

Комплекс «Сармат» – це міжконтинентальна балістична ракета, яка, за твердженням міноборони РФ, може нести ядерний заряд у вісім мегатонн на 18 тис. км, а також вражати цілі в будь-якій точці світу і ухилятися від будь-яких систем ПРО.

Наприкінці 2014-го командувач ракетними військами стратегічного призначення РФ Сергій Каракаєв анонсував, що до 2020 року нова важка рідинна міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» надійде на озброєння. Розробка ракетного комплексу, стверджував він, «проводиться у суворій відповідності до затвердженого графіка робіт».

Менш ніж через півроку заступник міністр оборони Росії пообіцяв уже в 2018-2019 роках розпочати серійне постачання ракет «Сармат».

Нічого подібного в РФ не сталося, і в червні 2018-го нову обіцянку щодо «Сармату» видав уже Путін – передати у війська у 2020 році.

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Наприкінці року Каракаєв знову сказав, що переозброєння на новий ракетний комплекс російські війська почнуть з 2021 року. Однак у червні 2021 року віцепрем'єр Юрій Борисов пообіцяв лише провести льотні випробування «Сармата».

Насправді ж перший пробний запуск відбувся лише у квітні минулого року. Путін, який на той момент уже вторгся в Україну, розповів чергові байки про свою лякалку.

Ця справді унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших збройних сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить задуматися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики намагається погрожувати нашій країні.

А Дмитро Рогозін, який тоді ж очолював «Роскосмос», пообіцяв восени розпочати серійне постачання комплексу армії. Пізніше він ще двічі робив заяви про «Сармат»: обіцяв поставити на озброєння до грудня, а потім обіцяв поставити на чергування близько 50 ракет.

У листопаді стало відомо, що ракетний комплекс РС-28 «Сармат» таки запущено у серійне виробництво. Але точних термінів, коли він буде на озброєнні, російський диктатор не назвав – пообіцяв найближчим часом.

Нагадаємо, улітку минулого року Путін назвав терміни застосування ракет «Сармат».

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До слова, аналітики зазначили, що заяви російського диктатора про ракети «Сармат» та боєголовку «Авангард» не вказують на підготовку їх застосування. Ядерна риторика російського диктатора націлена лише на внутрішню авдиторію РФ – чи збирається Путін застосовувати ядерну зброю: роз'яснення ISW.

Зауважимо, Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського.

Крім того, ядерні погрози диктатора та заяви про ракети «Сармат» так і закінчуються на словах – Буданов висміяв головну лякалку Путіна.