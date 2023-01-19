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Лякалка Путіна: як Росія озброюється ракетою «Сармат» уже дев'ять років

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Лякалка Путіна: як Росія озброюється ракетою «Сармат» уже дев'ять років
Ракета «Сармат» пройшла перший випробувальний пуск минулоріч
фото з відкритих джерел

Країна-агресорка на чолі з диктатором ще з 2014 року безуспішно намагається залякати Україну та світ 

Президент Росії Володимир Путін наприкінці року вкотре заявив, що найближчим часом на бойове чергування буде поставлено міжконтинентальні балістичні ракети «Сармат».

Як зазначили в українській розвідці, країна-агресорка рік у рік згадує цю погрозу, але далі за розмови справа не йде.

«Путін уже два роки це оголошує: «Сармат», усіх на радіоактивний попіл. Просто проаналізуйте останні два роки. Кожен рік вони закінчують тим, що «Сармат» уже майже готовий, проходить останні підготовки до постановки на бойове чергування», – зазначив Кирило Буданов.

Обіцянки озброїтися «Сарматом» почали звучати в Росії ще у 2014 році, проте з цього так нічого й не вийшло. Портал «Слово і діло» підготував інфографіку: як заяви та очікування росіян про використання міжконтинентальної балістичної ракети не збігаються з реальністю.

Російські діячі намагаються залякати ракетами вже декілька років
Російські діячі намагаються залякати ракетами вже декілька років
Слово і діло
Комплекс «Сармат» – це міжконтинентальна балістична ракета, яка, за твердженням міноборони РФ, може нести ядерний заряд у вісім мегатонн на 18 тис. км, а також вражати цілі в будь-якій точці світу і ухилятися від будь-яких систем ПРО.

Наприкінці 2014-го командувач ракетними військами стратегічного призначення РФ Сергій Каракаєв анонсував, що до 2020 року нова важка рідинна міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» надійде на озброєння. Розробка ракетного комплексу, стверджував він, «проводиться у суворій відповідності до затвердженого графіка робіт».

Менш ніж через півроку заступник міністр оборони Росії пообіцяв уже в 2018-2019 роках розпочати серійне постачання ракет «Сармат».

Нічого подібного в РФ не сталося, і в червні 2018-го нову обіцянку щодо «Сармату» видав уже Путін – передати у війська у 2020 році.

Наприкінці року Каракаєв знову сказав, що переозброєння на новий ракетний комплекс російські війська почнуть з 2021 року. Однак у червні 2021 року віцепрем'єр Юрій Борисов пообіцяв лише провести льотні випробування «Сармата».

Насправді ж перший пробний запуск відбувся лише у квітні минулого року. Путін, який на той момент уже вторгся в Україну, розповів чергові байки про свою лякалку.

Ця справді унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших збройних сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить задуматися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики намагається погрожувати нашій країні.

А Дмитро Рогозін, який тоді ж очолював «Роскосмос», пообіцяв восени розпочати серійне постачання комплексу армії. Пізніше він ще двічі робив заяви про «Сармат»: обіцяв поставити на озброєння до грудня, а потім обіцяв поставити на чергування близько 50 ракет.

У листопаді стало відомо, що ракетний комплекс РС-28 «Сармат» таки запущено у серійне виробництво. Але точних термінів, коли він буде на озброєнні, російський диктатор не назвав – пообіцяв найближчим часом.

Нагадаємо, улітку минулого року Путін назвав терміни застосування ракет «Сармат».

До слова, аналітики зазначили, що заяви російського диктатора про ракети «Сармат» та боєголовку «Авангард» не вказують на підготовку їх застосування. Ядерна риторика російського диктатора націлена лише на внутрішню авдиторію РФ – чи збирається Путін застосовувати ядерну зброю: роз'яснення ISW.

Зауважимо, Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського.

Крім того, ядерні погрози диктатора та заяви про ракети «Сармат» так і закінчуються на словах – Буданов висміяв головну лякалку Путіна.

Читайте також: Росія скопіювала українську балістичну ракету?
Теги: путін ракета росія

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