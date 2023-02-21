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Росія відновлює випробування ядерної зброї: Путін доручив готуватися

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія відновлює випробування ядерної зброї: Путін доручив готуватися
фото скріншот відео

Володимир Путін: «Міністерство оборони Росії та «Росатом» повинні забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї».

Росія розпочинає випробування своєї ядерної зброї. Про це заявив російський президент Володимир Путін під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів.

Як заявив російський диктатор, у США триває розробка нових типів ядерних боєприпасів. У зв'язку Росія має приготуватися до випробування своєї ядерної зброї.

«Міністерство оборони Росії та «Росатом» повинні забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї. Першими, ми зрозуміло, цього робити не будемо. Але, якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо. При цьому Путін згадав про глобальний стратегічний паритет. «Ні в кого не повинно бути ілюзій, що глобальний стратегічний паритет може бути зруйнований», – сказав Путін.  

Також Путін заявив, що Росія призупиняє свою участь у договорі «Про стратегічну наступальну зброю». 

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Теги: росія путін президент диктатор розробка

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