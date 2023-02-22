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Росія провалила випробування ракети «Сармат» під час візиту Байдена до Києва – CNN

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія провалила випробування ракети «Сармат» під час візиту Байдена до Києва – CNN
фото: АР\CNN (ілюстративне)

Сполучені Штати Америки не розглядають запуск важкої ракети як крок у бік ескалації напруги

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», але він виявився невдалим. Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерел телеканалу, Росія заздалегідь сповістила США про випробування і Сполучені Штати не розглядають його як крок у бік ескалації напруги.

Випробувальний запуск важкої ракети «Сармат», очевидно, провалився. Росія вже проводила успішні випробування цієї ракети, і якби вдалося й цього разу, то, на думку американських офіційних осіб, президент Росії Володимир Путін наголосив би на цьому у зверненні до Федеральних зборів, яке відбулося вчора, 21 лютого.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.  

У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також взявся до нового ядерного шантажу. Детальніше про те, що Путін сказав у посланні – тут.

Крім того, російський диктатор заявив про призупинення участі його країни у ядерній угоді – Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Франція та Британія висловили занепокоєння.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочинає випробування своєї ядерної зброї. Як заявив російський диктатор, у США триває розробка нових типів ядерних боєприпасів. У зв'язку з цим Росія має приготуватися до випробування своєї ядерної зброї. 

Теги: Джозеф Байден ракета путін

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