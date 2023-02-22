Росія провалила випробування ракети «Сармат» під час візиту Байдена до Києва – CNN

Сполучені Штати Америки не розглядають запуск важкої ракети як крок у бік ескалації напруги

Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», але він виявився невдалим. Про це повідомляє CNN.

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За інформацією джерел телеканалу, Росія заздалегідь сповістила США про випробування і Сполучені Штати не розглядають його як крок у бік ескалації напруги.

Випробувальний запуск важкої ракети «Сармат», очевидно, провалився. Росія вже проводила успішні випробування цієї ракети, і якби вдалося й цього разу, то, на думку американських офіційних осіб, президент Росії Володимир Путін наголосив би на цьому у зверненні до Федеральних зборів, яке відбулося вчора, 21 лютого.

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Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.

У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також взявся до нового ядерного шантажу. Детальніше про те, що Путін сказав у посланні – тут.

Крім того, російський диктатор заявив про призупинення участі його країни у ядерній угоді – Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Франція та Британія висловили занепокоєння.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочинає випробування своєї ядерної зброї. Як заявив російський диктатор, у США триває розробка нових типів ядерних боєприпасів. У зв'язку з цим Росія має приготуватися до випробування своєї ядерної зброї.